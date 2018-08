Premios ALMA reconocen la herencia latina en gala

Los Premios ALMA volverán en 2018 tras un hiato de tres años para el 50º aniversario de UnidosUS, antes conocido como el Consejo Nacional de La Raza. Fuse Media llegó a un acuerdo de exclusividad por varios años para transmitir en sus múltiples plataformas los premios de la organización, que han contado con figuras como Jennifer López y Eva Longoria entre sus anfitriones, anunciaron ambas partes ayer.

Los socios adelantaron que presentarán un espectáculo renovado para celebrar la herencia latina y a las principales personalidades del espectáculo y los medios de comunicación, a través de un formato inclusivo cuya fecha y detalles se anunciarían próximamente.

“Estamos orgullosos de tener los Premios ALMA de regreso como parte del 50 aniversario de nuestra organización, y de presentar los primeros ALMA bajo nuestro nuevo nombre”, indicó Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, en un comunicado. “Ahora más que nunca los latinos debemos recuperar la narrativa de nuestro lugar en la sociedad estadounidense, y como siempre, los ALMA son una oportunidad para reconocer y celebrar todo lo que nuestra comunidad aporta a la cultura de Estados Unidos”.

UnidosUS es la principal organización defensora de los derechos de los latinos en Estados Unidos. En 1995 creó los Premios ALMA –inicialmente llamados Premios Bravo– con el fin de promover un retrato justo, exacto y equilibrado de los latinos en la industria del entretenimiento. La gala, anteriormente transmitida por cadenas que incluyen Fox, ABC y NBC, es la única en inglés de difusión nacional que reconoce los logros de los latinos en las artes y los medios estadounidenses. En 2015, los organizadores decidieron no realizarla mientras se replanteaban el futuro de los ALMA, dijeron.

Colaboración

Los ALMA 2018 serán producidos por Done + Dusted, organizadores de eventos como Stand Up To Cancer y iHeartRadio de la Música y coproductores de los Emmy 2018. Fuse Media y UnidosUS ya han colaborado en Invisible, documental sobre las vidas de tres dreamers que le mereció a la empresa un Premio Peabody. (I)