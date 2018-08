La cultura literaria española, presente en FIL de Guayaquil

“¿Cómo se escribe una novela como El fuego invisible?”, me preguntan. “Leyendo. Leyendo libros, paisajes, vidas..., respondo”. Así reza una fotografía que el escritor español Javier Sierra tiene colgada en su página de Facebook para hablar de su más reciente publicación con la que logró llevarse el Premio Planeta 2017.

Sierra es uno de los autores que representarán a España en la próxima Feria Internacional del Libro (FIL) de Guayaquil, que se hará del 5 al 9 de septiembre en el Centro de Convenciones Simón Bolívar. El país ibérico es el invitado especial de esta cita que reunirá en un solo espacio a 48 escritores nacionales y 14 extranjeros.

El también periodista, que cursó sus estudios de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, es el único autor español contemporáneo que ha logrado situar sus novelas en el top ten de los libros más vendidos en los Estados Unidos.

Esta lista fue elaborada en 2006 por The New York Times. Fue su novela The Secret Supper (La cena secreta) la que hizo que el autor alcanzara el puesto 6. La obra, finalista del Premio de Novela Ciudad de Torrevieja, se editó en 42 países y ha vendido más de tres millones de ejemplares, colocando a Sierra como el segundo español contemporáneo más traducido. Sus obras ya han sido llevadas a más de cuarenta idiomas.

Sus novelas usualmente abordan temas relacionados con el esoterismo, los enigmas de la historia y también el mundo paranormal.

La poesía tiene su voz joven en Elena Medel



Sus poemas y cuentos aparecen en numerosas antologías y libros individuales

Acaba de publicar un libro denominado Todo lo que hay que saber sobre poesía, un muy completo manual con definiciones de conceptos, recursos y movimientos en el que las autoras, reconocidas y olvidadas, ocupan un lugar destacado. Es la autora de Córdoba (España) Elena Medel.

En su reciente trabajo la autora, considerada una de las voces jóvenes de la poesía española, habla sobre la lejanía del género, sobre cómo hacerlo atractivo en planes de estudio y sobre machismo en el mundo lírico. Sus trabajos están en alemán, árabe, armenio, esloveno, francés, inglés, italiano, portugués, entre otros idiomas.

La poeta está a cargo de la editorial de poesía La Bella Varsovia. Es otra de las invitadas especiales a la FIL de Guayaquil, cita en la que compartirá con el público local sus experiencias en el mundo poético, así como en la crítica literaria en medios como Clarín, Mercurio o Espacio.

La historia se pasea en obra de María Elvira Roca Barea

Su trabajo de investigación se ha centrado, principalmente, en la leyenda negra española

La historiadora, investigadora, escritora y profesora malagueña María Elvira Roca Barea está casi lista para arribar a Guayaquil. Viene a la ciudad como una de las autoras españolas invitada a la FIL de la ciudad. Se espera que la autora de 6 relatos ejemplares 6 comparta y participe en varios de los encuentros de esta cita internacional.

Tras Imperiofobia y Leyenda negra, Roca Barea recrea desde una perspectiva literaria tan aguda como reveladora seis momentos decisivos para comprender la historia europea, afirman algunos medios sobre su último trabajo.

“En estos 6 relatos ejemplares 6 esclarece unos hechos muy concretos y fundamentales protagonizados por nobles, reyes, damas y señores, gentes del pueblo, en la Europa del siglo XVI. Intrahistorias dentro de la historia narradas con un estilo preciso, ejemplar y ameno”, dijo Laura Revuelta de ABC.

Emoción se plasma en obra de Juan Manuel de Prada

Tiene una novela gráfica sobre vampiros, 'Penúltima sangre'

El escritor, crítico literario y articulista español Juan Manuel de Prada vendrá también a la Feria del Libro de Guayaquil. Es probable que traiga su reciente producción Morir bajo tu cielo, “una novela admirable que aúna el espíritu de aventura de Joseph Conrad y la emoción de John Ford”, dijo sobre esta obra, en el 2015, Pere Gimferrer de Planeta de Libros.

Este frecuente colaborador del diario ABC ha escrito varias novelas, entre ellas La tempestad, una obra detectivesca que en 1997 se adjudicó el Premio Planeta. Las esquinas del aire, la colección de ensayos Desgarrados y excéntricos; y La vida invisible, ganadora del premio Primavera de Novela y Nacional de Narrativa, también constan en el quehacer literario de este autor originario de Baracaldo.

La labor periodística de De Prada ha sido premiada, y sus artículos recopilados en libros. También publicó, en el libro Penúltimas resistencias, las entrevistas que realizó entre 1996 y 1999 a importantes escritores españoles. (I)