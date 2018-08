Verónica Castro, de vuelta a los melodramas

Ciudad de México -

Verónica Castro y Manolo Caro imaginaron cosas muy diferentes de La casa de las flores. “Me habían ofrecido hacer una mamá que vende flores”, dijo Castro en un encuentro con periodistas antes del estreno el viernes de la anticipada serie del director mexicano Manolo Caro, con la que la actriz de telenovelas como Rosa salvaje y El derecho de nacer regresa al melodrama tras casi una década fuera de la pantalla.

La realidad es que en el primer capítulo Victoria, el personaje de Castro, fuma marihuana. “Manolo no me lo había dicho y ya habíamos comenzado a filmar... Me resistí”.

Para decidir si seguía con el proyecto Castro dijo que habló con sus hijos y ellos no se escandalizaron. Entonces se puso a ver otras series de Netflix, la plataforma de streaming por donde se estrena su serie. “Dije ‘pues si todo mundo se mete cosas y yo aquí como sonsa’”, recordó.

Otro de los motivos para acceder fue que sintió empatía por la situación por la que atraviesa Victoria. (E)