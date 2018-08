Empieza la Comic Con 2018

La primera vez que Jason David Frank (Tommy Oliver en el programa) escuchó comentarios sobre Mighty Morphin Power Rangers (1993-1995), buena parte del público decía que la serie televisiva era “cursi”, lo cual le pareció un halago. “Lo cursi tocó el corazón de muchos jóvenes en todo el mundo”, indica pocas horas después de haber aterrizado en Guayaquil como invitado a la Comic Con Ecuador. “Hoy esos jóvenes han crecido y (al vernos) retroceden en el tiempo”. La nostalgia es un poder valioso para un actor porque, agrega, “en una Comic Con todos quieren ser niños nuevamente. No queremos presión ni estrés, solo queremos divertirnos”.

Y eso hace desde que se bajó del avión en Guayaquil, bromeando con su amigo y también cara famosa de ese icónico show: Jason Narvy, o mejor conocido como Skull, personaje que compartía andanzas con el también gracioso Bulk, interpretado por Paul Schrier. Este último también será parte de la convención guayaca.

Narvy considera que una de las fortalezas del show era la diversidad que presentaba, ya que antes los héroes eran mayormente hombres blancos. “Los Power Rangers consideraban a personas con diferentes etnias, colores (los trajes eran metáforas de la diversidad), antecedentes, había superheroínas, todo eso fue muy llamativo en la sociedad”, señala.

Acción y comedia

Los dos Jasons, ambos carismáticos y de 44 años, representan dos facetas de los Mighty Morphin Power Rangers: la acción y la comedia. Jason David Frank es octavo dan de cinturón negro e incluso inventó su propia arte marcial: Toso Kune Do, la cual es un mix de diferentes formas de combate.

Jason enseña esa técnica en las dos academias llamadas Rising Sun Karate que ha abierto en Houston (la matriz fue inaugurada en 1994) y tiene una tercera al norte de Los Ángeles (California). “Toso Kune Do significa ‘la manera del puño combatiente’. También tenemos un programa online de entrenamiento en la web www.trainmejdf.com, para enseñar a personas de todo el mundo”.

Otra de sus actividades lo ubica en su propio reality show en internet, llamado My Morphin Life. “En una entrevista, hace cinco o seis años, me preguntaron por qué no hacía un reality show (…). Me di cuenta de que el concepto mórfosis puede ser usado para cualquier cosa: puedes decir ‘eso es morfofantástico’ o si te preguntan a qué hora nos vamos, contestas ‘a las once y morfimedia’”. Comenzó con un episodio sobre paracaidismo y grabó más de 45 programas que están colgados en YouTube, bajo la producción de Bat In The Sun. Esa misma productora lo llamó para interpretar al superhéroe Bloodshot en la serie web Ninjak vs. the Valiant Universe, con personajes de Valiant Comics. “Justo ahora Vin Diesel está interpretando al mismo personaje en una película que está grabando en África”.

Jason Narvy tiene un Ph.D. en actuación, carrera que para él plantea mucha comedia física. Así fueron sus inicios como Skull junto a su compañero Bulk, personajes que se convirtieron en íconos de la comedia noventera. “Cuando eres niño, todos sueñan con ser un superhéroe. A Paul y a mí nos gustaba la comedia, así que queríamos ser más bien como Chaplin. Fue una bendición haber comenzado a hacer realidad nuestros sueños desde muy jóvenes”.

Esos sueños lo han mantenido, junto a Bulk, como los personajes que más apariciones tienen en las posteriores versiones de Power Rangers. Sin embargo, se le hace inevitable recordar con especial nostalgia que ese primer grupo de actores mantuvo una química especial que los impulsaba, por ejemplo, a grabar un episodio en aproximadamente dos días y medio. “Eso es excepcionalmente rápido en televisión”.

La franquicia está a punto de celebrar sus 25 años con un programa especial que será transmitido en Estados Unidos el martes 28 de agosto, en el marco de la serie Power Rangers Super Ninja Steel. Jason David Frank será uno de los Rangers históricos que aparecerán en ese show que mostrará a los jóvenes héroes noventeros como adultos. “Pero no puedo dar muchos detalles de cómo será el show, los fanáticos deberán esperar al 28 de agosto para verlo”. Pero cualquiera en Guayaquil que desee conocer hoy a estos símbolos noventeros no tendrá que esperar tanto, ya que estarán por tres días en la Comic Con Ecuador.

Sala de conferencias

- A las 11:00 se presentará Camilo Barona (Colombia) con el tema ‘El mundo de los Art Toys-La revolución de los juguetes’.

- 12:00: Paco Pincay (Ecuador) con caricatura de humor, iniciación al cartón ilustración.

Escenario principal

- 10:30: Exhibición del corto Absalón, de Federico Aroca (Ecuador).

- 12:00: Inauguración de la tercera edición de Comic Con Ecuador, a cargo del alcalde Jaime Nebot, en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

- 14:00: Entrevista al actor Jason David Frank (Green Ranger).

- 15:00: Presentación de Mohammed Sayed (Estados Unidos).

- 16:00: Entrevista al actor David Mazouz (Bruce Wayne de Gotham).

