Teatro, música y ferias para celebrar a Guayaquil

Hoy 11:00

Comida típica y artistas nacionales en festival

El Parque Samanes realiza la tercera edición de la feria gastronómica ‘Sabores Samanes’. La cita, que se extenderá hasta el domingo, estará abierta este fin de semana y tendrá varias atracciones. The Happy Boys y Silvance darán un espectáculo infantil, con concursos para los asistentes. A partir de las 14:00, actuarán los grupos Las Faraonas del Amor, Las Divas, Carlos Curbelo, John Rodríguez el Marc Anthony de Milagro, entre otros. También tendrá una feria con más de 20 huecas con comida típica y otro espacio con estands de artesanos nacionales.

Dónde: Parque Samanes, av. Francisco de Orellana.

Costo: Gratuito.

Hoy 12:00

Cuentos, teatro y música para los más pequeños

El grupo Papagayo junto a la cadena de centros comerciales Riocentro Shopping organizan la jornada ‘El baúl de los recuerdos’. En la obra se fusionan el canto, la música y la danza, para presentar un baúl, que trae un relato lleno de magia y fantasía, ideal para disfrutar de las fiestas julianas en familia. Hoy estarán en Riocentro Norte. Mañana en el Riocentro Sur y el domingo en Los Ceibos.

Dónde: Riocentro Shopping

Costo: Gratis.

Hoy 18:00

Show musical con artista ecuatoriano

El cantante Roberto Rodríguez dará un variado repertorio en su actuación como parte del espacio de música en vivo que abre el centro comercial Mall del Sur, por las fiestas de la ciudad.

Dónde: Patio de comidas, Mall del Sur.

Costo: Gratuito.

Hoy 18:00

Comida y teatro en vivo

Spermatocholo, Chuchaqui en el Sur, Arriba los Cachos y La Guerra de las Hayacas se presentan este fin de semana.

Dónde: Vilaró Restaurante Teatro Show, c. c. Laguna Plaza, km 2,5 vía a la costa, local 101.

Costo: $ 5 (entradas).

Hoy 19:00

Diversas artes en el Malecón del Salado

En la explanada de La Bota, se realizarán actividades gratuitas como el show de danza Guayaquil de mil colores, organizado por Cemba; la Orquesta Skala de Lucy presentará ‘Al Son del acordeón’, y en la terraza cantará el grupo G14. En la sala La Bota, desde las 20:30, estará la comedia 40 años no es nada, con los actores Martha Ontaneda y Marcelo Gálvez. (Costo: $ 20).

Dónde: Malecón del Salado.

Costo: Shows en espacios abiertos, gratuitos; en salas, consultar cartelera.

Hoy 20:00

The Beatles inspiran obras para microteatro

En el espacio Microteatro Gye se mantiene la muestra Julio de Beatlemanía con obras como Money Can’t Buy Me Love, con Israel Maldonado y Mare Cevallos; en La Balada de John y Yoko, estarán Axel Zoller y Chinex Delgado. En la producción Here Comes The Sun, actuarán Marvila Ortega y Martín Guerrero, mientras que en Lucy estarán Jesse Gallardo y Marla Garzón.

Dónde: Sala de microteatro Gye (malecón del Salado, planta baja).

Costo: $ 5 (por obra).

Hoy 20:00

Diversas historias se unen en teatro de Urdesa

En las salas de microteatro de este espacio se presentarán las obras ¿Cómo sabes qué?, con Belu Idrovo y José Andrés Caballero con la dirección de Santiago Carpio; en Sin Loras no hay paraíso, Montse Serra e Itzel Cuevas interpretan a dos mujeres solteras, en busca de diversión en sus últimos años de juventud.

Dónde: Pop Up Teatro Café Urdesa, Circunvalación sur 405 y Ébanos.

Costo: $ 5.

Hoy 21:00

Romance al son del bolero

Maricela Gómez, Emily Moreno, Mario Jiménez, Gustavo Rivadeneira y Cinthya Bailón integran el elenco de Solamente una vez, pieza teatral que se remonta al Guayaquil de los años cincuenta con música del trío Los Panchos.

Dónde: Sala La Bota, malecón del Salado.

Costo: $ 15.

Hoy 21:00

Comedia y música en la vía a Samborondón

Una fusión de peña musical y stand up comedy presenta el showman Francisco Pinoargotti con la propuesta Stand cantando.

Dónde: Shapó Teatro Café, Samborondon Business Center.

Costo: $ 20 y $ 25. (I)