Fans, superhéroes y el anime se reúnen la Comic-Con de San Diego

Miles de aficionados de las historietas, los superhéroes y el anime se reúnen en San Diego, Estados Unidos, en donde se realiza hasta mañana la convención Comic-Con.

La cita anual de cuatro días comenzó como una reunión de aficionados de la ciencia ficción para intercambiar libros de historietas en 1970 y ahora es la mayor convención de su tipo, con más de 130.000 personas que acuden a paneles con invitados especiales y recintos que exhiben pinturas, historietas, películas, programas de televisión y videojuegos.

Estrenos

A los fanáticos de Breaking Bad, ¿recuerdan cuando Saul Goodman pregunta si Walt y Jesse fueron enviados por alguien llamado Lalo? Tal vez no, fue en la segunda temporada de la icónica serie, en 2009.

Peter Gould, su cocreador, presentó un clip en la Comic-Con para refrescar la memoria e introducir a este personaje que solo hasta ahora tiene rostro. Aparecerá en Better Call Saul, una precuela que sigue la vida del sórdido abogado, interpretado por Bob Odenkirk.

En el panel de la Comic-Con participaron Rhea Seehorn, que interpreta al amor de Saul Kim Wexler; Patrick Fabian (Howard Hamlin) y Giancarlo Esposito (Gustavo Fring).

Warner Bros durante esta cita aprovechó para promocionar sus próximos estrenos, entre ellos Aquaman, previsto para el 21 de diciembre de este año; y Shazam!, para el 5 de abril del 2019.

También se pudo conocer el teaser sobre Godzilla, pero hoy se prevé que lance el tráiler oficial de Godzilla: King of the Monsters . Reveló el primer tráiler de Titans, además el de Dragon Ball Super: Broly.

DC, por su parte, hará el anuncio hoy de sus novedades, aunque en redes sociales ya se ha podido ver la vestimenta de Arthur Curry y el alter ego de Billy Baxton, de acuerdo con www.fotogramas.es.

Entre las cintas que también se mencionarán en esta edición del Comic-Con, ya sea para anunciar fecha de estreno o tráiler están: The Predator, Iron Fist, Nightflyers, The Walking Dead y Fear The Walking Dead, Star Trek Discovery, Glass, Halloween, Bumblebee, Venom, Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald, y Wonder Woman: 1984, según el portal www.noticias24.com.

En la edición 49ª de esta actividad el videojuego de Spider-Man estrenó el nuevo tráiler, su nuevo traje y una consola.

Aniversario

Las celebraciones también conmemorarán el décimo aniversario del lanzamiento de Universo Cinematográfico de Marvel y el vigésimo quinto aniversario del programa televisivo de ciencia ficción Los expedientes secretos X, la película de animación fotograma por fotograma El extraño mundo de Jack y el éxito de taquilla Parque Jurásico. (I)