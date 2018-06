Videojuego 'Halo' tendrá su propia serie de televisión

Washington -

Después de cinco años de incertidumbre, la serie basada en el universo Halo finalmente ha recibido luz verde y arrancará su producción a principios del próximo año. Será Showtime el canal encargado de la adaptación televisiva, el cual ya ha confirmado diez episodios de 60 minutos cada uno para la primera temporada. Aunque la fecha de estreno todavía no ha sido revelada, señaló el portal hipertextual.com.

Respecto a su argumento, se narrarán los hechos ocurridos en el siglo 26, cuando la humanidad inició un conflicto contra la raza alienígena "Covenant". La serie narrará las historias de sus famosos personajes, sus travesías y hazañas para salvar al planeta.

David Nevins, CEO de Showtime, mencionó que se trata de su "producción más ambiciosa hasta la fecha", y esperan poder compensar a la audiencia que estuvo tantos años esperando. Además, han confirmado la participación de Amblin Television, compañía de Steven Spielberg, como productora a cargo. En 2013, había sido el mismo Spielberg el encargado de anunciar la serie de Halo y su implicación en el proyecto, sin embargo, desde aquel entonces no se dieron más detalles al respecto. Finalmente, el cineasta solo estará involucrado como consultor.

La producción tendrá a Kyle Killen (Awake) como productor ejecutivo y escritor, mientras que Rupert Wyatt (Rise of the Planet of the Apes) se encargará de dirigir varios episodios. Por supuesto, Microsoft tendrá participación en el proyecto por medio de 343 Industries, estudio creativo encargado de los últimos productos de la franquicia. (E)