Ariana Grande y Pete Davidson finalmente confirman su boda

Ariana Grande y Pete Davidson están muy enamorados pese a llevar solo un mes de noviazgo. Las muestras de amor de Pete hacia la cantante han sido muy intensas, el cómico se ha tatuado dos símbolos de Ariana: las iniciales de ella en la mano y una máscara negra detrás de su oreja que hace referencia a la portada del álbum Dangerous Woman.

En las últimas semanas había saltado el rumor de una posible boda al llevar Ariana un gran anillo que parecía de compromiso en un festival de música. A pesar de portar la gran joya de unos cien mil dólares, nadie había confirmado ni desmentido nada sobre el supuesto compromiso.

Todas las muestras de los posibles prometidos se han confirmado cuando el joven ha sido invitado al programa de entrevistas estadounidense 'The Tonight Show', de Jimmy Fallon.

