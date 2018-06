Película con desprestigiado Kevin Spacey se estrena en agosto

Nueva York -

Kevin Spacey fue borrado de "All the Money in the World" y echado de "House of Cards", pero una película protagonizada por el desacreditado actor verá la luz este verano.

Vertical Entertainment anunció que estrenará "Billionaire Boys Club" en video a la carta el 17 de julio y en salas de cine el 17 de agosto. La película, sobre jóvenes adinerados en Los Ángeles que dirigen un esquema Ponzi, es estelarizada por Ansel Elgort, Taron Egerton y Spacey.

"Billionaire Boys Club" se rodó en el 2015, antes de que Spacey fuera acusado por numerosos hombres de acoso o abuso sexual el año pasado. Spacey se disculpó con uno de sus acusadores.

Vertical Entertainment dijo que apoya completamente a las víctimas de violencia sexual pero que cree que el elenco y equipo de la película merecer "ver su producto final llegar al público". (E)