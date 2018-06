Se asignaron los primeros leones

Cannes -

La diferencia de horario y fecha de publicación hace que estemos un poco desfasados, pero iremos profundizando sobre lo que estamos viviendo aquí, más allá de los datos que se irán informando en tiempo real a través de las redes sociales de Cannes Lions ec.

Se abrieron formalmente las puertas del festival Cannes Lions. Miles de representantes de los países más diversos se fueron moviendo entre las conferencias, workshops y exhibiciones de piezas del shortlist.

A las 10:00 se inició el ciclo de conferencias con David Droga, quien de una manera informal habló sobre su vida y las decisiones que ha tomado para llegar a quien es en el mundo creativo, y dejó para los más jóvenes un consejo: “Elige mentores antes que el dinero y la seguridad”.

Luego, en el mismo salón, se presentó Michael Wolf, autor del libro Fire & Fury: inside the Trump White House. Dueño de una honestidad brutal, esta conversación terminó siendo como un episodio de la serie House of cards (las dos están disponibles en el canal YouTube de Cannes Lions). Al finalizar llegó lo que esperábamos, la conferencia de Juan Javier Peña, Ricardo Casal y Fernando Machado. Para muchos, la mejor presentación del día. Con sencillez, sentido del humor y claridad, explicaron paso a paso, a través del desarrollo de ideas para Burger King y otras marcas, su sistema de trabajo para hackear por medio de la comunicación: el hackvertising.

Peña, con una guayabera, y Casal, con la camiseta de la selección ecuatoriana, fueron los primeros latinoamericanos en pisar el escenario en Cannes. La recepción del público fue buenísima, y para nosotros, un gran orgullo.

Durante el día se trataron una serie de temas entre los que destacaron las historias de Evan Sharp, cofundador de Pinterest; el workshop de los ingleses Pop Up, que estuvieron en 2017 en Lions Edit de Ecuador, y la presentación de Dentsu, en la que se discutió sobre la inteligencia artificial y la creatividad, con la presencia de un androide en el escenario.

Por la tarde se realizó la primera ceremonia de premiación, en la que se entregaron leones para tres categorías. En Pharma, la campaña Savor Saver, de Ogilvy Colombia para el Ministerio de Salud de Ecuador, obtuvo uno de plata. Además se concedieron tres de oro y se declaró desierto el Grand Prix. En Health & Wellness se dieron ocho de oro y el Grand Prix fue para la campaña Corazón-Give your hearth, realizada por John X Hannes, Nueva York. Por último, el Lion Health Grand Prix for Good fue para Blink to Speak, de TBWA/India, Bombay. Hasta mañana. (O)