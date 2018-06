Seguridad en estadio de Luzhniki deteniene a Eugenio Derbez por interrumpir un programa en vivo

Parece que el humor de Eugenio Derbez no es para los rusos y menos para los elementos de seguridad que resguardan el orden en los estadios durante el mundial. Una broma casi termina con el actor y productor mexicano tras las rejas. El comediante publicó este domingo, en sus redes sociales, un video en el que aparecen él y su hijo Vadhir aceptando realizar algunos retos antes del encuentro entre Alemania y México, que como todos saben, terminó en victoria para los charros.

Derbez, quien estaba vestido como uno de sus famosos personajes, Barnaby, amante del fútbol y del equipo mexicano las Chivas, retó a Vadhir a bajarse los pantalones frente a la tribuna si él lograba interrumpir un programa en vivo.

Ambos lograron ingresar a la zona de medios, específicamente al set de Telemundo donde estaban Miguel Gurwitz (con quien Eugenio trabajó en Televisa) y el ex futbolista Carlos Hermosillo, quien jugó en el Cruz Azul, aunque desde un inicio se notaban algo nerviosos debido a la estricta seguridad en el estadio Luzhniki, donde se jugaba el encuentro.

Todo parecía haberse tomado con tranquilidad ya que los presentadores disfrutaban de la broma, pero un elemento de seguridad los interrumpió para sacar a Barnaby del foro.

Gurwitz se interpuso y le pidió al agente que no lo tocara, sin embargo él se lleva cargado a Derbez fuera del estudio. Algunas personas que observaban la escena reconocieron al actor, mientras se lo llevaban en peso. Vadhir grabó todo, mientras le decía al de seguridad "¡It's Ok! ¡It's Ok!" y su papá, desde luego, le decía que continúe grabando.

En sus redes, el actor publicó: "Los de seguridad NUNCA entienden bromas...". (E)