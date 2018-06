Beyoncé y Jay-Z con un nuevo álbum en conjunto

Las salas del Museo de Louvre son el escenario del video de la canción Apeshit de Beyoncé y Jay-Z. “Se inscriben desde hoy en la historia del arte”, dijo diario El País de España al comentar el video presentado por sorpresa tras un concierto en el Estadio Olímpico de Londres, en el que la pareja, a la que llama la más poderosa de la música, deambula por las salas del museo “con aire solemne y mirada desafiante, entre algunas de las obras maestras de las colecciones francesas”.

La Gioconda de Leonardo da Vinci, la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, la Pietà de Rosso Fiorentino, Las bodas de Caná de Veronese y cuadros del neoclásico Jacques-Louis David y del romántico Théodore Géricault se ven en el trabajo.

El video, señala en su edición web el diario, es el primer avance de su álbum conjunto Everything is Love, que firman con el nombre artístico de The Carters. Musicalmente, el disco combina los estilos de ambos artistas con canciones marcadas por un soul cálido y sensual y una factura con estructura hip-hop.

El País detalla que “los rodajes en el Louvre son habituales desde hace años, pero ninguno hasta la fecha había tenido acceso a galerías y lienzos de la misma envergadura. ¿Cuándo fue rodado este video? ¿Quién lo autorizó y por qué motivo? ¿A cambio de qué cantidad de dinero?”, preguntó a un representante del museo que señaló no habrá comentarios por el momento.

El sitio web La Vanguardia señaló que el disco ya está disponible en la plataforma Tidal, de la que Jay-Z es parcialmente propietario. No está disponible en Spotify, plataforma competidora y mucho más grande, a la que Beyoncé dedica en el álbum expresiones subidas de tono, menciona AFP. (E)