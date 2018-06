Las Galápagos descubren su música junto a la Sinfónica de Guayaquil

Santa Cruz -

La música clásica y popular pueden convivir en un mismo espacio. De eso está convencido Dante Santiago Anzolini, director de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil (OSG), quien compartió junto con artistas de Galápagos un repertorio musical internacional y nacional con interpretaciones clásicas como El bolero de Ravel, Till Eulenspiegel, El murciélago y Cascanueces, para luego dar paso al artista Andrés Torres para interpretar a Mozart.

El público vibró cuando la orquesta tocó el Andarelle. A continuación se unieron los artistas Elena Alvarado, Gandy Guerrero, Cristhian Saá y Sin Residencia para cantar Maravilla del mundo serás, Galapagueño soy y Pura naturaleza en la escuela San Francisco de Santa Cruz, Galápagos. Los artistas agradecieron a Anzolini su ayuda al incluirlos en el encuentro musical que se inició con conciertos didácticos el martes 5 de junio y culminó el sábado con la interpretación de la OSG y la presentación del documental Jane de National Geographic, a la que asistieron más de 4.000 espectadores.

Para la cantante Elena Alvarado fue una experiencia vital y un sueño que parecía imposible, pero que fue realidad.

Los músicos galapagueños le entregaron un obsequio al director de la Orquesta Sinfónica por su trabajo en las Galápagos

Anzolini cree que un músico clásico nunca debe despreciar la capacidad innata que tiene un músico popular de improvisar, de inventar música sin leerla y aconseja al músico popular a aprender a leer música clásica, porque “eso le abre el horizonte a música que jamás se hubiera imaginado que existe”. Y él descubrió mucho talento en los músicos de Galápagos, a quienes describió como un tesoro que debe ser conocido por el mundo y de quienes habló a su amigo Philip Glass, compositor norteamericano que visitó las Galápagos para oír tocar su propia música a través de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil en el documental Jane.

“No conozco mucho de la música ecuatoriana, pero Dante me habló muchísimo de su trabajo con los compositores y estoy muy feliz de conocer lo que está haciendo en Ecuador, él me dijo que es una música muy hermosa, no es exactamente música clásica, pero le dije a él: ‘Esto es algo que tienes que seguir haciendo’, y él dijo: ‘Absolutamente’. Un trabajo del que está muy agradecido Andrés Morales, guardaparques del Parque Nacional Galápagos, para quien fue un suceso único. Morales agradeció la forma didáctica en que Anzolini presentó cada una de las obras clásicas, dando explicaciones sobre su historia con relatos muy amenos para que los asistentes comprendan la importancia de la música.

“Es la primera vez que veo una orquesta sinfónica con todo el despliegue logístico de músicos y la inclusión de artistas locales con ese fondo de acompañamiento, de esa magnitud en Galápagos”, expresó conmovido Morales, quien espera que estos eventos se repitan en el Archipiélago.

Quien también dio las gracias junto a sus alumnos al director Anzolini fue Franklin Cango, profesor de la escuela San Francisco en Santa Cruz. El educador describió a Anzolini como un maestro. “Los estudiantes, incluso aquellos que están pasando por momentos difíciles, han logrado unirse a través de la música que la Orquesta Sinfónica trajo a Galápagos, es algo hermoso y estamos muy agradecidos con Dante”.

El sentimiento de Cango también lo comparte el cantante y compositor Gandy Guerrero quien se sintió respaldado por los 85 talentosos músicos y su director al interpretar su tema Pura Naturaleza.

Una opinión similar comparte Luis Velastegui representante de Foz Networks Group pero sobre como se desarrolló la música de la Orquesta junto al documental Jane. “Hay un trabajo arduo detrás de todo el evento, el documental vino de Atlanta y técnicos trabajaron muy duro para editar la música y así coincidiera con la partitura que tocó en vivo de manera muy sincronizada la OSG, el trabajo de Dante como líder fue impresionante”. (I)