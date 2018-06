Andrew Hevia: Descubran qué funciona aquí

“Love Ecuador”, esa fue la respuesta del productor de cine Andrew Hevia cuando fue consultado si le gustó Ecuador. Hevia es uno de los productores del filme ecuatoriano Cenizas, que se estrenará el 15 de este mes. Es dirigido por el quiteño Juan Sebastián Jácome. Entre los trabajos del cubano-estadounidense se destacan Moonlight, en la cual se desempeñó como coproductor. Moonlight obtuvo en el 2017 tres premios Óscar, incluido el de mejor película. Ayer tenía previsto retornar a Estados Unidos. Estuvo una semana entre Quito y Guayaquil realizando varias actividades, entre ellas, siendo uno de los invitados del Festival Latinoamericano de Cine de Quito y en el Puerto Principal ofreció una charla en la Universidad de las Artes. La visita fue coordinada por la Misión Diplomática de EE.UU.

¿Cómo describe su experiencia con el equipo de Moonlight?

La experiencia de trabajar con el equipo de Moonlight fue extraordinaria y creo que es inusual encontrar a tantas personas que crean profundamente en una película y compartir esa creencia, de hecho eso fue el momento más destacado de mi carrera.

¿Cuál fue el reto de hacer Moonlight?

Producir películas en sí tiene que ver con solucionar problemas; entonces, en cualquier momento que uno decide que quiere producir un filme simplemente está invitando a que lleguen millón problemas a su vida. Yo antes era bombero y solía bromear que cuando me llamaban es porque era un incendio, iba, lo apagaba y ya, pero aquí uno tiene que organizar a todo un ejército de personas, a personas que están creando arte; entonces era toda una serie de situaciones. Pero no, no muy grande (risas).

¿Qué lo motivó a trabajar con el filme ecuatoriano Cenizas?

Como productor creo que tiene que ver con el equipo con el cual elijo trabajar y realmente eso fue algo decisivo y es lo que me motivó para trabajar con Barry Jankins, es algo en lo que yo creo, cuando yo creo en algo voy a cualquier parte y me dijeron que necesitaba estar en Quito y vine a Quito.

¿Cómo califica el nivel de preparación de los actores ecuatorianos?

Nuestros actores fueron extraordinarios... El elenco, el equipo en Ecuador fue increíble, al igual que en Moonlight tuvimos un pequeño grupo de personas que creyeron profundamente en el proyecto, se sintió como en familia y eso fue una gran experiencia.

Ecuador es un país joven en el cine, ¿cuál es su recomendación para seguir creciendo en esta rama?

Miami es similar, lo más emocionante para mí es este momento, porque uno puede construir algo nuevo y yo creo que el énfasis aquí es crear estas historias centradas, ambientadas en Ecuador por cineastas ecuatorianos, descubrir qué significa ser de aquí, no hay que seguir las reglas de otros que dijeron que funciona en su ciudad, lo que funciona en Nueva York no necesariamente tiene que funcionar aquí, descubran qué es lo que funciona aquí, pueden crear algo único y maravilloso.

Estuvo en Panamá en abril y dio la charla 'Realización cinematográfica de bajo presupuesto'. ¿Se puede hacer un filme con bajo presupuesto?

Sí. Yo creo que el problema al enfocarse en dinero no se trata de dinero, sino de encontrar soluciones creativas para las historias. Uno quiere poder hacer trabajos que involucren a las personas, que las atraiga, algo que sea único, que sea original, eso no requiere dinero, sino creatividad.

¿Cuál es la diferencia de hacer una película comercial y una destinada a otras plataformas, como festivales?

Yo creo que las reglas siempre son las mismas cuando se quiere producir una película que respete el arte del cine, que utilice el lenguaje de cinematografía y que sea una historia que valga la pena contar de una manera que sea asequible, que involucre a los demás... El público a veces es grande, es pequeño, uno tiene que tratar de enfocarse en la audiencia que desea buscar a la que quiere llegar.

Luego de Cenizas, ¿qué proyectos se vienen para Andrew?

Hay un sinnúmero de proyectos que están en desarrollo, hay un documental en el que estoy trabajando que va a salir a inicios del 2019 que se titula Abandona el bus o Sal del bus a través de la ventana rota. (I)