Carlos Vives se reunió con una mujer que desistió a la eutanasia

El 24 de este mes se cumplirán 17 años del suceso que le cambió la vida a la colombiana Consuelo Córdoba. Ese día, pero en el 2001, su esposo por un arranque de celos le echó ácido sulfúrico en la cara.

El 29 de septiembre del año pasado, tenía previsto aplicarse la eutanasia, sin embargo un encuentro con el papa Francisco, quien por esos días visitó Colombia, cambió de decisión.

"Gracias a Dios se pudo dar este milagro. Me abrazó. Estoy feliz, le dije que me iba a hacer la eutanasia, que me ayudara, y me dijo que no, que no iba a hacer eso. Me aseguró que yo era muy valiente y muy linda", dijo en ese entonces Córdoba.

"Yo me iba a suicidar de ver que van 17 años así, y que el Gobierno en vez da darle plata a una pobre como yo, le da a los guerrilleros y por mí no hacen nada", dijo a Testigo Directo.

La semana pasada, la mujer, de 56 años, recibió la visita sorpresa de su artista favorito, el cantante Carlos Vives, quien ofreció ayudarla. El encuentro se realizó en Gaira Café, Bogotá.

Interpretando Déjame entrar (el tema preferido de ella), Vives ingresó a la habitación en donde le esperaba Consuelo acompañada de varias personas. "Mi ángel... siempre te he amado. Estoy muy feliz", le dijo Consuelo y le dio un abrazo.

El artista emocionado, luego de unos segundos se sentó para hablar con ella y le preguntó "¿conociste al Papa?". "Sí", le respondió Consuelo, quien abrazó al cantante y empezó contarle sobre lo que conversó con el Sumo Pontífice. "Le dije que me iba a hacer la eutanasia y cuando vio todo mi repertorio, le mostré la carta de eutanasia que me la hacía el 29 de septiembre a las 4 pm, en Teusaquillo. Y (el Papa) me dijo, que no me la fuera a hacer y que rompiera la carta. Pero yo no la rompí, yo la tengo ahí, ahí la tengo".

¿Por qué? le consultó Vives. "Porque, ahí la tengo", respondió Consuelo.

Luego de unos segundos, el cantante le firmó su disco Vives, su más reciente trabajo discográfico, y el diálogo -que duró casi una hora, según Testigo Directo- continuó.

Consuelo también le comentó al artista que su hija vive en Suecia, pero que esta la abandonó al ver su situación. "Ella cuando vino y me vio así. Hace 16 años me abandonó, me sacó de su vida".

Seguido contó que su sueño más grande es las placas de su boquita. "Cada plaqueta vale 8 millones de pesos (2.806,72 dólares). Y el hueso de la nariz que me sacaron la vena arteria para ponérmelo y hacen la nariz. Y entonces el hueso vale 32 millones (11.226,88 dólares) y viene de Grecia. Entonces yo quiero eso para poder estar hermosa", contó. A esto Vives dijo: "Yo lo veo eso muy posible".

Enseguida Consuelo preguntó ¿Y si me dan las convulsiones? "Muchas de esas están en tu mente y están en tu dolor, en tu alma porque tienes esa pena de las cosas que te han pasado, de la espalda que te ha dado tu gente más cercana", le dijo Vives.

La conversación continuó y Consuelo empezó a bromear. Le comentó que él es su esposo y que James (Rodríguez) su hijo. "De aquí pa' allá usted ya va ser mi esposo porque los otros no han aparecido", apuntó.

Vives agradeció a su esposa, Claudia Elena Vásquez, al mismo tiempo señaló que ya está trabajando en el caso Consuelo. "Doy gracias a Claudia porque ya sé, que cuando Claudia se pone algo entre ceja y ceja. Me decía vamos hacer este encuentro. Ya yo sé que ella está buscando soluciones", indicó el artista.

A través de sus redes sociales, el intérprete de La bicicleta invitó a ayudar a Consuelo. "#hoytengotiempo para compartir con alguien que necesita mucho amor y mucho apoyo, le han hecho muchas entrevistas, le han tomado muchas fotos, mucho sensacionalismo y de aquello nada #todossomosconsuelo. Vamos a unirnos para ayudarla. Los datos de Consuelo son: c.c. 26.329.484 Consuelo del Socorro Córdoba cuenta de ahorros del BBVA no. 415085935". (I)