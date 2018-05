Actriz culpó a medicamento por su tuit racista; fabricante de medicina responde

Nueva York -

Roseanne Barr dijo que escribió el tuit que llevó a la cancelación de su serie estando bajo los efectos de la medicina Ambien, pero el fabricante de las pastillas para el insomnio respondió rápidamente que "el racismo no es un efecto secundario conocido".

Horas después de que ABC eliminara su programa por su tuit ofensivo sobre la exasesora de Barack Obama Valerie Jarrett — y rompiera su promesa de mantenerse alejada de Twitter — la actriz de comedia volvió a la red social de microblogueo.

Exhortó al público a no defenderla y dijo que estaba "tuiteando con ambien" a las 2 de la madrugada cuando hizo su comentario sobre Jarrett.

Esto llevó a la respuesta del fabricante de medicinas Sanofi en Twitter. (I)

People of all races, religions and nationalities work at Sanofi every day to improve the lives of people around the world. While all pharmaceutical treatments have side effects, racism is not a known side effect of any Sanofi medication.

— Sanofi US (@SanofiUS) 30 de mayo de 2018