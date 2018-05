Fans de "Friends" en China no saben cómo vivir sin la serie

Shanghái -

Millones de fans de "Friends" en China quedaron con el corazón roto después de que un sitio de videos retiró esta comedia estadounidense muy popular entre la generación milenial de este país, donde adoran a sus personajes y la consideran una herramienta para aprender inglés.

Nadie les avisó de que iba a ser de esta manera. De un día para otro, el portal Sohu que transmitió desde 2014 los enredos de los personajes Monica, Rachel, Chandler y el resto de la pandilla de amigos, dejó de pasar la serie abruptamente en abril, citando solo "problemas de copyright".

La medida provocó que los seguidores se volcaran a expresar su angustia en redes sociales chinas, como Weibo, similar a Twitter, donde un hashtag "Friends offline" (Friends fuera de línea), generó millones de mensajes.

Muchos han pedido a Sohu que recupere sus derechos para transmitir "Friends", y otros ofrecen consejos sobre dónde descargar episodios pirateados del programa que se emitió originalmente en Estados Unidos entre 1994 y 2004, y que también conquistó audiencias en América Latina y Europa.

Lea también: Curiosidades de ‘Friends’

La comedia, centrada en un grupo de jóvenes neoyorquinos, se convirtió en un éxito mundial, pero quizás es en China donde el fervor por la serie ha llegado más lejos, con seguidores que han alimentado las ventas de DVD pirateados o las descargas ilegales antes de que se garantizaran los derechos de transmisión de la serie por algún canal tradicional.

Millones de jóvenes chinos se identifican incluso con la letra del tema de apertura de la serie, "I'll be there for you", un lamento al trabajo, a los problemas económicos personales y los altibajos de la vida amorosa. Pero más allá de disfrutar las aventuras de los personajes, los seguidores chinos han visto en "Friends" una oportunidad para pulir su inglés con modismos estadounidenses.

Incluso, algunos cursos de inglés en China dan como tarea ver el programa como un material más de enseñanza.

Una ventana a la cultura estadounidense

Guo Yujin, un ejecutivo en una empresa de servicio al cliente y fan de "Friends", considera el programa "una ventana a través de la cual los chinos pueden aprender la cultura estadounidense".

"Aprendí mucho inglés conversacional, cosas que no puedes aprender de los libros. Los libros solo tienen la gramática más aburrida, pero esto es muy real", opinó.

Guo habló mientras almorzaba en el café "Friends" de Shanghái, una copia del local que frecuenta el elenco en cada episodio, el "Central Perk".

Lea también: En 'Friends' solo comían ensaladas

El propietario es Du Xin, otro fanático de "Friends" de 39 años que llama al show "faith" (fe). Abrió su primer café en Beijing en 2009 y tiene otro en Guangzhou.

Sus locales tienen el logotipo de "Central Perk" en la vitrina, un gran sofá naranja y un televisor que retransmite episodios de "Friends" todo el día.

Los cafés vienen con mensajes como "I (heart) Rachel" y "I'll be there for you" escritos en la espuma, y los clientes suelen hacer colas los fines de semana para tomarse uno de esos.

Du, que se hace llamar "Gunther" como el nombre del barista en la ficción, dijo que sus locales están perdiendo dinero a medida que crece la moda por los cafés en China.

La otra posible amenaza es que Warner Bros, productora del show, adquirió recientemente los derechos de "Central Perk", y se especula que podría instalar su propia cadena de cafés "Central Perk". (E)