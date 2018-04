Heaven’s Door, marca de whisky de Bob Dylan

Washington -

El estadounidense Bob Dylan ha decidido entrar en el mercado de los licores y, en un último giro a su carrera, ha lanzado su propia marca de whisky, bautizada Heaven’s Door por su éxito musical Knockin’ on Heaven’s Door y que saldrá a la venta el próximo mes.

Dylan y su nuevo equipo no elaborarán el whisky, sino que lo comprarán a una serie de productores y cambiarán algunas características antes de embotellarlo, indicó este sábado el diario The New York Times.

La colección Heaven’s Door consistirá en tres tipos de whisky: un bourbon de siete años, un whisky almacenado en un barril doble antes de ser embotellado y un whisky de centeno guardado en barriles de roble procedentes de la cordillera de los Vosgos (Francia). Uno de los socios de Dylan es el empresario Marc Bushala. (I)