Netflix: Películas, series y documentales que se estrenan en mayo

Los usuarios de Netflix ya pueden conocer lo nuevo que la plataforma ofrece en mayo. El estreno de 'The Rain', 'Cargo' e 'Ibiza' son algunos de los nuevos títulos que se podrán disfrutar.

Esto es lo que Netflix trae en mayo para Latinoamérica:

Películas

1 de mayo

Héroe de centro comercial 2: Después de 6 años de mantener el centro comercial seguro, Paul Blart se ha Ganado unas merecidas vacaciones. Decide ir a la Vegas junto a su hija adolescente antes de que ella entre al colegio. Pero la seguridad nunca descansa y cuando el deber llama.

2 de mayo

Chappie: En una sociedad futurista donde una fuerza de policía robot mantiene el crimen a raya, un droide solitario gana el poder de la inteligencia artificial. Mira los trailers y aprende más.

4 de mayo

Anon: En un futuro en el que la privacidad es obsoleta debido a la tecnología, un detective investiga a una asesina en serie que no se encuentra en ningún archivo visual.

Lo más sencillo es complicarlo todo: Desde que tiene uso de razón, Mónica ha estado enamorada del mejor amigo de su medio hermano, Juan Pablo (que es 13 años mayor que ella). Ahora que tiene "la edad perfecta" para tener una relación con él (que no tiene idea de esto). Juan Pablo conoce a Susana y decide que es la mujer de su vida. Para la mala suerte de Mónica, Susana es la mujer muy bella, por lo que tendrá que elaborar un plan para separarlos que llevará a un final sorprendente para ella.

11 de mayo

El stand de los besos: El primer beso de Elle marca el inicio de un romance prohibido con el chico más lindo de la escuela, pero también podría ser el fin de su relación con su mejor amigo.

18 de mayo

Cargo: Tras una pandemia arrasadora, un hombre infectado busca un lugar seguro en Australia para su pequeña hija.

24 de mayo

La ley de la calle: Rusty James es un matón callejero de lo más prometedor, que se lamenta de no haber vivido la edad dorada de las bandas callejeras, cuando su hermano mayor, el Chico de la Moto, era el rey de la ciudad. Justo antes de desaparecer durante dos meses, el Chico de la Moto hizo un tratado de paz que puso fin a las guerras entre bandas, pero Rusty acaba con él metiéndose en una pelea contra Biff Wilcox de la que no sale muy bien parado.

25 de mayo

Ibiza: Un viaje de trabajo se convierte en una loca aventura en Ibiza para Harper y sus dos mejores amigas, después de que Harper se enamora de un DJ.

26 de mayo

Las crónicas de Blancanieves - El cazador y la reina del hielo: Tras sufrir una devastadora traición, la bondadosa reina Freya revelará un poder jamás visto y reunirá un ejército para librar una cruenta batalla contra el amor.

Series

4 de mayo

The Rain (Temporada 1)

Kakegurui (Temporada 1)

No necesitan presentación con David Latterman: Tina Fey

11 de mayo

¿Quién fue?: La Serie (Temporada 1)

13 de mayo

Ali Wong: Hard Knock Wife

22 de mayo

Mob Psycho 100 (Temporada 1)

24 de mayo

Fauda (Temporada 2)

25 de mayo

Trollhunters (Parte 3)

The Toys That Made Us (Temporada 2)

30 de mayo

Unbreakable Kimmy Schmidt (Temporada 4)

Documentales

1 de mayo

27: Gone Too Soon

4 de mayo

La Partida Final

11 de mayo

Genio del mal

Infantiles

1 de mayo

Pocoyó y el Circo Espacial