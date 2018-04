Universal presenta drama sobre el primer alunizaje en la CinemaCon

Las Vegas -

Universal abrió el tercer día de CinemaCon el miércoles con la sorprendente presentación de "First Man", un drama sobre el primer alunizaje.

La película, dirigida por Damian Chazelle, ganador del Óscar por "La, La, Land", comienza a contar la historia de la misión de la NASA en los años 1960 con un repaso a la vida adolescente de Neil Armstrong, protagonizado por Ryan Gosling.

La acción llega cuando Amstrong comienza a entrenarse para el viaje, el Apollo XI despega y las cápsulas se incendian mientras caen hacia la Tierra; mientras la primera mujer de Armstrong, Janet, protagonizada por Claire Foy, grita a los científicos de la NASA: "No tienen nada bajo control".

El tráiler de la película, que se estrenará en octubre, termina con la histórica frase del primer hombre que pisó la luna: "Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad".

Gosling calificó la misión del Apolo XI como el "viaje más sorprendente de la historia", mientras que Foy describió a "First Man" como la historia de "héroes anónimos que dieron su apoyo a este viaje casi imposible".

Otras producciones

Los periodistas habían especulado con que Universal, como ya hiciera el año pasado con "The Fate of the Furios", emitiría entera "Jurassic World: Fallen Kingdom", pero finalmente solo mostraron los cinco primeros minutos del filme con las estrellas Chris Pratt y Bryce Dallas.

Aún así, ese tiempo sirvió para ver acción de alto voltaje, fórmula que le da réditos a la compañía, no en vano, "Jurassic World" recaudó 1.700 millones de dólares en 2015.

Universal ofreció una selección de sus próximos estrenos, como la película de terror "Glass", de Night Shyamalan, el punto final de la trilogía que comenzó en el año 2000 con el filme de culto "Unbreakable".

"Glass" está protagonizada por Samuel L. Jackson, Bruce Willis, James McAvoy y Sarah Paulson, quienes aparecieron en el escenario del Palacio Caesar, donde Shyamalan tildó la película como "la primera película de cómic realmente terrorífica". (E)