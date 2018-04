La Literatura juvenil gana terreno en lectores en formación

“Y ahora, Harry, adentrémonos en la oscuridad y vayamos en busca de la aventura, aquella caprichosa seductora”. (Albus Dumbledore, Harry Potter y el misterio del príncipe, 2005)

Mundos mágicos, amores vampirescos con triángulos amorosos, la etapa de colegio y los superhéroes son las “temáticas clichés” de lo que se denomina Literatura Juvenil y que cada día gana terreno en los jóvenes lectores ecuatorianos en formación.

Profesionales consultados por EL UNIVERSO ofrecen su criterio sobre la literatura juvenil en Ecuador con motivo del Día Internacional del Libro; los expertos analizan si la literatura juvenil es la mejor opción para incentivar a los jóvenes a la lectura o deberían narrarse temas más realistas.

Solange Rodríguez, escritora ecuatoriana de ‘La bondad de los extraños’ (2014), opina que la literatura no debe de ser encasillada y argumenta que en su generación se saltaba “ese tipo de motes más allá de los lugares comunes como Corazón, Mujercitas o Alicia en el país de las maravillas (que no es un libro infantil, para nada)”.

En esto concuerda Ana Carlota González, presidenta de la Asociación de Libros Infantiles y Juveniles, quien dice que las categorías son relativas y que es el mismo lector joven que por medio de sus gustos se apropia de los libros convirtiéndolos en juveniles. “Es una transición gradual y depende de la madurez del niño o joven , no siempre es lo mismo” enfatiza.

La literatura juvenil no es un género

Los expertos aclaran que la literatura juvenil no es un género, es una categoría que se implementa por los editoriales o librerías para un orden comercial.

El escritor Eliécer Cárdenas afirma que en la literatura ecuatoriana hay narradores de esta sección que incursionan en los ‘géneros’ policial, ciencia ficción, cómics, entre otros.

Los libros para jóvenes son caracterizados por una lectura sencilla, de carga profundamente moral y emocional junto a personajes claros y empáticos. Rodríguez y González comparten que la definición es difusa porque puede existir un cierto perfil pero no son parámetros rígidos. “Un escritor no escribe con antropología y biología en la cabeza. Es algo muy restrictivo”, coinciden.

“La nueva literatura -para jóvenes- va más allá de eso y se preocupa por salir de la trama fantástica o hablar de la realidad” acentúa Rodríguez. También asegura que narrar sobre situaciones humanas adultas no hace al libro no juvenil. “Siempre ha estado ahí: divorcio, muerte, abuso y claro, también esperanza y belleza. Creo que el acompañamiento a ese tipo de lectura, es la clave” afirma.

IT, el más vendido en el 2017

Autores nacionales e internacionales son parte de la formación lectura de los jóvenes ecuatorianos. Según Fausto Coba P., gerente general de la Librería Española, 'IT' de Stephen King fue el libro más vendido en la categoría juvenil durante el 2017.

Entre los 20 libros más vendidos del año pasado también se encuentra 'Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida', 'Principito', 'Cuentos de las buenas noches para niñas rebeldes', 'Los Sangurimas', 'Emancipada' y 'Huasipungo'.

Arellus Salas, administradora de Livaria en Guayaquil, comenta que también 'Culpa mía', Culpa tuya, Culpa nuestra' de Mercedes Ron está entre los más solicitados. Gastón Calderón, autor de ‘Primero ella’, asegura que los que más leen son adolescentes y jóvenes de 15 a 23 años.

González afirma que la literatura infantil y juvenil tiene gran acogida “sobre todo los chicos de colegio. Es una manera para llegar a ellos”.

Clásicos o Modernos, preferencia de los jóvenes.

Un debate entre los amantes de la literatura está aún abierto, el deseo de dar la mejor opción hacia los jóvenes es un tema de conflicto para padres, maestros y hasta para algunos escritores.

La literatura juvenil moderna ‘Como Bajo la misma Estrella’, ‘Fangirl’, ‘La ladrona de libros o ‘Una paz solo nuestra’ son libros que han generado altas ventas entre los adolescentes. Por otra parte, obras de Julio Verne, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle o Edgar Allan Poe son clásicos que aún son vigentes en ciertas librerías y que en su época han innovado en la literatura.

“Mucha de la literatura juvenil fácil tiene fórmulas como triángulo amoroso romántico, amistad a prueba de balas, jóvenes con poderes especiales, etc… pero seguramente hay trabajos muchos mejores; por ejemplo, la novela ‘Nada’ de Jane Teller (...) se sale de esa simpleza de los patrones y estereotipos” explica Rodríguez.

La autora de ‘Perdido y abandonado’ comparte que “hay obras maestras y la sencillez del lenguaje no implica una menor calidad literaria”.

Jordano Nivela, quien empezó con su amor a la lectura a los 10 años, prefiere los tramos modernos, mientras que Ana Cristina Salvador, de 18 años e inició su lectura a las 4 años, opina “aunque ambas tienen mucho que ofrecer, suelo inclinarme a los clásicos porque me gusta saber del mundo antiguo y su cultura. Sin embargo, ninguna es mejor que otra”.

La joven se encuentra leyendo ‘El gato negro y otros cuentos’ de Edgar Allan Poe y piensa que “cada categoría tiene algo especial, cada obra nos ofrece algo diferente, pero ello no se puede decir que una tiene menos valor que la otra”.

Nivela enfatiza que “a pesar que suelen ser historias más simples no las considero inferiores a otras lecturas, simplemente se adaptan al público objetivo al que va dirigido.”

Ambos jóvenes concurren que las preferidas dependen del crecimiento literario y que lo beneficioso es buscar nuevos autores y géneros. “Consultar, explorar, conversar más allá de las sugerencias editoriales” propone Solange Rodríguez.

Ana Carlota González comparte que no se debe encasillar a los adolescentes en los clásicos porque el mundo de ellos es el de ahora; pero hay clásicos que sí se deberían leer como cultura general.

Jóvenes lectores, nicho potencial para autores ecuatorianos

Lo que busca el Ecuador es generar una cultura literatura y la meta es lograr incentivarlos por medio de actividades, ferias y un Plan Nacional de lectura a los jóvenes.

Edgar Allan García, Gerente General del Plan Nacional de lectura José de la Cuadra, opina que los adolescentes y niños son un nicho potencial para la literatura ecuatoriana por lo que el plan nacional se enfocará a incentivar a esta área mediante actividades de vinculación. Asegura que se un proyecto sucesivo que consta con varias etapas.

Actividades de tipo social o club de lecturas son las apuestas de González para incrementar el nivel de lectura a los adolescentes. Creo que la gente seguirá leyendo porque es parte de lo que somos como civilización, dice Rodríguez.

“Los jóvenes deben leer algo que vaya a su edad, literatura para ellos. En el colegio deben darle algo que vaya de acuerdo a la malla curricular y así se van a conectar” es la opinión de Gastón Calderón.

Eliécer Cárdenas añade que “nuestros pénsum a veces son muy rígidos, muy formales que no pasan de leer ‘Huasipungo’, ‘La Emancipada’ o sea libros canónicos; o 'Polvo y Cenizas' en mi caso personal".

Sagas, el huevo de oro de las tramas largas

Harry Potter, Juegos de Tronos, Crepúsculo, Juegos del hambre, Divergente, El Señor de los Anillos son solo pocos ejemplos exitosos de la larga lista de trilogías o sagas más largas que han enganchado a los jóvenes en aquellos mundo fantasiosos.

Los profesionales aseguran que su triunfo está en la familarización de los personas que estimulan al adolescente a seguir en la lectura. Jordano Nivela cuenta que se inició en la lectura con 'Harry Potter Y la piedra Filosofal' y desde ahí se introdujo al “maravilloso” mundo de la lectura.

“Las jóvenes buscan las sagas románticas”, afirma Arellus Sala, quien en su librería consta con un alto índice de lectores jóvenes.

La decisión de realizar un saga para un escritor es relativa, pero Solange Rodríguez concuerda con demás profesionales al decir que “es una estrategia editorial (...) pero imagino que no será en todos los casos. La saga de Potter es un ejemplo de una saga inteligentísima y bien pensada. Lo mismo C. S. Lewis con Narnia, pero no es en todos los casos”

La tecnología se apodera de la literatura

La literatura durante los últimos años se ha trasladado a varias plataformas como las redes sociales, cine, plataformas de escritura (ejemplo Wattpad) y YouTube.

Una realidad que beneficia y perjudica a los escritores. YouTube ha generado a los BookTuber, denominados así a los jóvenes-adultos que brindan reseñas, opiniones y sugerencias de las lecturas que realizan. Varios autores han observado esta modalidad como medio de promoción y ese el caso de la escritora ecuatoriana Patricia Enderica Espinoza, quien ofreció su obra 'Como Dos Gotas De Agua' a BookTuber Ecuatorianos.

Sin embargo, este no el único panorama. Eliécer Cárdenas opina que “ahora con las redes sociales el público lector ha disminuido” y asegura que “ese es un factor preocupante, pero no insalvable”. Por su parte la también docente Rodríguez dice que para una generación muy visual, la relación libro e imagen van de la mano y lo uno potencia lo otro.

“Algún día se irá la energía eléctrica y volveremos a las bibliotecas y solo quedan los libros. Lo importante es generar jóvenes críticos, consuman la cultura que consuman” acentúa.

La plataforma de Wattpad permite a jóvenes escritores realizar sus primeras obras para posterior imprimir la historia. Ese es el caso de Ale Flores autora de 'Mr. and Mrs. Problems' quien al tener más de 35.000 lecturas en la aplicación publicó su libro. Gastón Caldero discrepa un poco con el contenido de la plataforma pero afirma que esto ha logrado que los “autores y lectores dormidos despierten”. (E)