'Tour USA 2018' llevará al colombiano Carlos Vives a Estados Unidos

El cantante Carlos Vives, uno de los máximos exponentes de la música colombiana, anunció una gira que lo llevará en septiembre a siete ciudades de Estados Unidos para compartir los más recientes éxitos de su álbum Vives.

El Vives Tour fue todo un éxito en las boleterías, vendiendo a capacidad plena locales como el American Airlines Arena. Con la misma gira el intérprete de La gota fría el fin de semana se presentó en el estadio Olímpico de Riobamba y en octubre tiene previsto regresar a Quevedo.

"Oh my God no puede ser, qué felicidad regresar a un tour por los Estados Unidos. Feliz de reencontrarme con mi público y que cantemos juntos mis éxitos de mi más reciente álbum 'Vives', así como esos clásicos que nunca pueden faltar", dijo el compositor y cantante en un comunicado de prensa. "Muy contento siempre de estar allá con ustedes", agregó.

La gira comenzará el 14 de septiembre en el Amway Center de Orlando, incluye a Miami, Boston, Nueva York, Washington, Houston y concluirá en Los Ángeles el 29 de septiembre.

Vives, la última producción de 18 temas que el artista define como un reflejo de la vida, incluye canciones como Robarte un beso y La Bicicleta, el éxito que interpretó con Shakira en 2016 y con el que ganó dos premios Grammy Latinos.

El cantante y compositor, con más de 20 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, interpreta pop con patrones musicales que tienen como base el vallenato y la cumbia, el porro y las raíces del caribe colombiano.

Con más de 25 años de carrera artística, Vives suma 11 Grammy Latinos, dos Grammy y cientos de reconocimientos internacionales que lo convierten en uno de los artistas más emblemáticos de Colombia y una de las figuras más importantes de la música latina. (E)