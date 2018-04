Corto ecuatoriano 'Afterwork' se quedó sin el Premio Quirino en España

Madrid -

La coproducción hispano-francesa 'Decorado' le arrebató a Afterwork el Premio Quirino al Mejor Cortometraje de Animación Iberoamericano.

El corto producido por el estudio de animación ecuatoriano Matte CG, en colaboración con Usón Studio (España) y Apus Studio (Perú) aspiraba a obtener su noveno reconocimiento internacional en la primera edición de los galardones que se entregaron en la isla española de Tenerife.

Decorado (España-Francia), una suerte de fábula existencialista, protagonizada por animales antropomorfos que ya ganó un Goya se impuso al relato sobre las rutinas y las obsesiones de Afterwork y a la historia de apegos familiares, miedos infantiles y recuerdos de Cerulia (México).

La selección de los ganadores en las nueve categorías que buscaban reconocer lo mejor de la animación iberoamericana corrió a cargo de un jurado internacional integrado por el historiador de cinematografía Giannalberto Bendazzi, la productora y distribuidora Elenor Coleman, la productora y consultora Joan Lofts y los animadores David Feiss y Raúl García.

La cinta mexicana Ana y Bruno, de Carlos Carrera, fue reconocida como Mejor Película; y, “El hombre más chiquito del mundo” (Argentina), como Mejor Serie.

La gala, que se celebró en el Auditorio Adán Martín, arrancó con la entrega del premio al Mejor Desarrollo Audiovisual que recayó en la producción chilena Here’s the plan. El galardón al Mejor Diseño de Animación fue para Caminho Dos Gigantes (Brasil); el de Diseño de Sonido y Música Original, para Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas (España); y, el de la Mejor Obra Innovadora para The Many Pieces of Mr. Coo (España). El premio de Mejor Cortometraje de escuela se lo llevó Tántalo (Argentina) y el de Mejor Animación de Encargo a Cantar con sentido, una biografía de Violeta Parra (Chile).

Los Premios toman el nombre en honor del ítalo-argentino Quirino Cristiani, creador del primer largometraje de animación de la historia. En la producción “El Apóstol” que se estrenó en 1917, se utilizaron 58.000 dibujos hechos a mano y rodados en 35 mm, así como varias maquetas que representaban edificios públicos y las calles de la ciudad de Buenos Aires.

Los Quirino, destacó su coordinador José Luis Farías, nacen con la ambición de que la colaboración nos lleve a crear una nueva identidad poliédrica, llena de matices, pero con una voz unida y fuerte frente al mundo. (E)