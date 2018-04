Los preparativos para la boda real de Enrique y Megan

Las grandes decisiones están tomadas: la boda será en el Castillo de Windsor, el 19 de mayo, las invitaciones fueron enviadas y el vestido de novia probablemente ha sido elegido.

A menos de 50 días para la boda entre el príncipe Enrique, de 33 años, y la actriz estadounidense Meghan Markle, de 36, varios especialistas se unen a los preparativos de este enlace en el que se prevé el arribo de 100.000 turistas, a Windsor, localidad a 30 kilómetros al oeste de Londres.

La ceremonia empezará a las 12:00 en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. Tras la boda, a las 13:00, Harry y Meghan darán una vuelta por Windsor en una calesa.

La Casa Real anunció la semana pasada que habrá 600 invitados a la boda y a la recepción de la reina Isabel II en el castillo de Windsor. También habrá otra recepción, con 200 invitados, organizada por el príncipe Carlos, en la mansión Frogmore House.

Además, otras 2.640 personas fueron invitadas al parque del castillo de Windsor para asistir a la llegada del príncipe Enrique, de su prometida y de sus invitados, cuya lista aún se mantiene en reserva.

El único nombre que hasta el momento se ha revelado es el de Daniella Timperley, estudiante de sexto año y voluntaria en diversas causas de caridad.

La florista londinense autodidacta Philippa Craddock, cuyos clientes incluyen al fallecido diseñador Alexander McQueen y la revista Vogue de Reino Unido, utilizará flores de la estación para decorar el camino a la ceremonia incluyendo rosas, peonías y dedaleras. “Trabajar con ellos ha sido un placer. El diseño final los representará como pareja, algo que siempre busco en mi trabajo, con fuentes locales, de una manera sustentable y estacional”, dijo Craddock.

Después de la boda, las flores serán distribuidas a instituciones de caridad.

El pastel es otro de los detalles que se han revelado en los medios internacionales. Claire Ptak es la dueña de la pastelería londinense Violet Cakes, a quien Markle conoció cuando la entrevistó para su blog, que ya cerró, The Tig.

Los invitados disfrutarán de una tarta de limón y flor de saúco, cubierta de mantequilla y con flores naturales de la temporada a modo de decoración.

El Palacio de Kensington, en su cuenta en Twitter, anunció que las invitaciones de la boda fueron elaboradas por la imprenta Barnard y Westwood. Un detalle de la tarjeta permite ver, además, que Markle aparece como señora, al ser estas sus segundas nupcias.

The invitations follow many years of Royal tradition and have been made by @BarnardWestwood. They feature the Three-Feathered Badge of the Prince of Wales printed in gold ink. pic.twitter.com/cd7LBmRJxO

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 de marzo de 2018