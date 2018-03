Sarah Jessica Parker también quiere que Cynthia Nixon sea Gobernadora de Nueva York

Nueva York -

Sarah Jessica Parker dio su apoyo a su compañera de reparto en "Sex and the City" Cynthia Nixon en su campaña por la gobernación de Nueva York.

Parker respaldó este jueves en Instagram a Nixon, a quien calificó como “mi hermana dentro y fuera de pantalla”.

Nixon se mide contra el actual gobernador Andrew Cuomo por la nominación demócrata.

La actriz ha sido activa en temas como derechos LGBT y fondos para la educación pública. Ha calificado a Cuomo como "Andrew el brabucón" y lo ha acusado de dar “enormes beneficios fiscales a las empresas”.

La campaña de Cuomo se ha centrado en sus logros, incluyendo la legalización del matrimonio gay y leyes de armas más estrictas, además de elevar el salario mínimo en el estado.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 de marzo de 2018