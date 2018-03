Expectativa en ciudades de Ecuador por exhibición pública de capítulos de Dragon Ball Súper

La emisión de los capítulos 130 y 131 de Dragon Ball Súper ha creado revuelo entre los fanáticos de la saga en diversos países de América Latina. Así, en México, Chile y Perú los aficionados han pedido una proyección pública. En Ecuador también, pero la empresa propietaria de la serie ya expresó su negativa por no favorecer la piratería.

En Facebook, las alcaldías de Durán (Guayas), Machala y Pasaje (El Oro), Latacunga (Cotopaxi), Manta (Manabí) y Santo Domingo son algunas de las que anuncian que han accedido a escuchar los pedidos de los jóvenes de su ciudad, por lo que están organizando la presentación de manera abierta y gratuita en pantalla gigante en parque principales de sus respectivas ciudades para este sábado 17 de marzo.

Algunos de los municipios anuncian además concursos con rifas de camisetas, desfiles de Cosplay, música, etc.

Conocedores de esta información, los directivos de la empresa que emite los capítulos de la serie Dragon Ball Súper han anunciado que no autorizan esas exhibiciones públicas.

Este el el anuncio oficial:

"A los consumidores y fans de Dragon Ball.

Nos enteramos de los planes de exhibir el episodio # 130 de nuestra serie Dragon Ball Super en estadios, plazas y lugares públicos en América Latina.

Toei Animation no autorizó estas exhibiciones públicas, no apoyamos ni patrocinamos ninguno de estos eventos. Ni Toei Animation ni nuestros títulos endosan o patrocinan a ninguna institución ni partido exhibiendo el episodio no autorizado.

En un esfuerzo por apoyar los derechos de autor y proteger el trabajo de miles de personas y muchos sectores laborales, les pedimos que por favor disfruten nuestros títulos en las plataformas y televisoras oficiales y que no apoyen exhibiciones ilegales que inciten la piratería.

Cordialmente,

Toei Animation Inc." (E)