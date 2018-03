La ex Spice Girl Mel B demanda a su exesposo por mostrarle videos de ISIS a sus hijas

Madrid -

La polémica batalla entre Melanie Brown y su exmarido parece no tener final, ahora, la ex integrante de las Spice Girls ha vuelto a demandar a Stephen Belafonte, con la intención de que no pueda ver a su segunda hija que es fruto de su relación con Eddie Murphy, Angel.

"Cuando yo no estaba presente, Stephen pensó que sería divertido o educativo ponerles videos del ISIS decapitando personas", declaro Mel B, según informa The Blast. La hija mediana de la cantante asegura que les ha puesto este tipo de imágenes en repetidas ocasiones causándole un gran trauma, por las que está recibiendo terapia psicológica y tiene miedo de que vuelva a repetirse.

"Nos puso a ver videos de hombres siendo decapitados con motosierras mientras él cocinaba", ha declarado la mayor de las tres hermanas. Mel B está luchando porque su exmarido no pueda tener ningún tipo de contacto con su hija. Sin embargo, consta que Belafonte ha intentando contactar con Angel a través de Madison, la hija que le une con la cantante, haciéndole llegar un peluche en el que escondía su número de teléfono.

Phoenix, la mayor de las hijas de Mel B, ha testificado asegurando que se trata de un hombre agresivo. "Nunca me sentí unida con Stephen porque siempre se refería a mi con nombres como retrasada o estúpida", declaró. Además confesó que si algunas de las niñas rompía las "normas del hogar", como hacer ruido mientras él hablaba por teléfono, se volvía muy agresivo llegando a gritarlas muy de cerca.

Mel B es madre de tres niñas, cada una de una relación diferente: Phoenix, de 19 años, es fruto de su relación con Jimmy Gulzar; Angel, de 10 años, es hija de Eddie Murphy; y la más pequeña, Madison, del hombre con el que ahora se enfrenta judicialmente. (E)