¿Qué hacer para celebrar San Valentín este miércoles?

Hoy desde las 07:00

Hotel Palace ofrece

Menú especial

El hotel Palace ofrece hasta mañana un menú especial que incluye como especialidad un coctel mexicano de camarones con guacamole y tortillas de maíz, además de varios platos gourmet.

dónde: Chile 214 y Luque.

costo: $ 22 por persona.

Hoy 10:00

Feria en Riocentro

Los Ceibos

Río Fest San Valentín es el nombre de la feria que este centro comercial tendrá para su público desde mañana hasta el 17. Regalos para la fecha y productos gourmet podrán ser adquiridos.

dónde: Av. del Bombero, kilómetro 6½ de la vía a la costa.

costo: Entrada libre. Los precios de los productos varían.

Hoy 13:00

UArtes ofrece actividad por el Día del amor

60 minutos de amor y amistad es el nombre del espacio que el departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de las Artes tendrá por esta fecha. Durante una hora, temas en diferentes lenguas serán interpretados en la sede de esta entidad.

dónde: Malecón y Aguirre.

costo: Entrada libre.

Hoy 16:30

Actividades en todos los Riocentros

Hasta las 20:30, todos los Riocentros de la ciudad tendrán cabinas de fotos estilo vintage y regalos para las parejas. A las 18:00 se realizará una peña musical.

Dónde: Todos los Riocentros de la ciudad.

Costo: Entrada libre.

Hoy 18:00

Fiesta y cena en

JW Marriott Quito

Valentine's by the pool es el nombre de la fiesta para solteros que ofrece el hotel JW Marriott en Quito. No obstante, la organización invita también a parejas que deseen un plan más de fiesta por este día. Además, desde las 19:30, una cena de cinco tiempos, vino y música en vivo ofrece La Hacienda del mismo hotel.

Dónde: Av. Orellana 1172 y avenida Amazonas (Quito).

Costo: $ 49 por persona la fiesta; $ 150 por pareja en la cena especial.

Hoy 18:00

Concierto de violines en la Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura núcleo del Guayas presenta el concierto Enamorá con un violín, el cual estará a cargo de Ecuador Pillajo y Violín Ensambles.

dónde: Av. Quito y 9 de Octubre.

costo: Entrada libre.

Hoy 19:30

Noche de jazz en el CEN

Lorenzo Naccarato Trio es la agrupación encargada de la noche de jazz que la Alianza Francesa de Guayaquil realizará en la sede centro del Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN).

dónde: Luis Urdaneta y General Córdova.

costo: Entrada libre.

Hoy 20:00

Cena y música en el hotel Sheraton

Dos opciones ofrece el hotel Sheraton Guayaquil por San Valentín. La primera incluye cena bufé y música en vivo a cargo de Félix Vulgarín; la segunda es una cena especial más un show musical por parte de Ricardo Bolaños y la ShowBand.

dónde: Av. Joaquín Orrantia, frente a Mall del Sol.

costo: Opción 1 $ 39 por persona; opción 2 $ 55 por persona.

Hoy 20:00

Combo de actividades en Shapó Teatro-Café

Cena a cargo de Olis's Kitchen, música de Roy Maruri y una presentación especial de la Señorita Laura son las propuestas de Shapó Teatro-Café.

dónde: Samborondón Business Center (av. Samborondón, km 1,5).

costo: $ 40 por persona.

Hoy 20:30

Norma Lixta se presenta en sala La Bota

Diez años cumple el monólogo de la profesora Norma Lixta (foto) denominado De amor nadie se muere. Por este motivo se pondrá en escena esta pieza en la sala La Bota.

dónde: Malecón del Salado.

costo: $ 15 por pareja.

Hoy Todo el día

Continental presenta bandeja de Cupido

El restaurante La Canoa del hotel Continental ofrece a las parejas la bandeja de Cupido, en la cual se pueden encontrar diversos alimentos para poder compartir.

dónde: Chile 512 y 10 de Agosto.

costo: $ 19,90 el plato. (E)