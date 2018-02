Guayaquil será el escenario de Alejandro Fernández, en mayo

El Centro de Convenciones de Guayaquil Simón Bolívar será el escenario del cantante mexicano Alejandro Fernández, el próximo 17 de mayo.

El intérprete de Me dediqué a perderte arribará al Puerto Principal con su gira Rompiendo fronteras, que empezó a inicios de 2017.

El artista, quien cumple 25 años de trayectoria musical, en esta ocasión sus seguidores serán testigos de un despliegue de producción en el que se hacen presentes músicos, coristas, mariachis, pantallas gigantes, juego de luces, así como de un repertorio, el cual se compondrá de temas como Te voy a perder, Canta corazón, Si tú supieras, Quisiera, Qué voy a hacer con mi amor, No se me hace fácil, No sé olvidar, Qué lástima, entre muchos otros.

El mexicano, de 46 años, también promociona Rompiendo fronteras, su décimo noveno álbum de estudio del nacido en Guadalajara.

De este disco se desprenden sus éxitos Tienes que entender, Quiero que vuelvas y Sé que te duele, en este último colabora junto al grupo colombiano Morat, tema con toques urbanos.

El primer sencillo de esta producción discográfica, Quiero que vuelvas, fue reconocido con disco de platino en México y disco de oro en Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá. Mientras que su segundo sencillo, Sé que te duele, recibió disco de oro en Colombia.

Las entradas para el show estarán a la venta a partir del próximo miércoles 14 en www.ticketshow.com. (E)