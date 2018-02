Bajo la lluvia, Carlos Vives puso la ‘nota de amor’ en Guayaquil

La lluvia no cedió, pero eso no les importó a los fans del cantante Carlos Vives, que llegaron hasta el estadio Alberto Spencer, en Guayaquil.

Conforme avanzaba la noche, entre amigos, familia, parejas, esposos, llegaban a las localidades respectivas con paraguas y otros objetos que en primera instancia ayudaron, pero que por el furor de interpretar los temas quedaron de lado.

Elsa Toapanta y un grupo de amigos arribaron hasta el Puerto Principal desde Ventanas, provincia de Los Ríos, para el show. “No nos importa la lluvia y mojarnos porque es un espectáculo bonito”, dijo.

“Me encanta ese hombre, me fascina”, dijo entre risas Sandra Chávez, amiga de Toapanta.

Pasada las 21:00, el cantante guayaquileño Gianpiero saltó al escenario, anunciando así que también la salida del colombiano se aproximaba. Tengo la noche y Serena fueron dos de los tres temas que cantó el artista.

Minutos antes de las 22:00, Vives terminó con la espera de los 17.000 asistentes al show, según TopShows, empresa organizadora del concierto.

Al filo de tu amor, tema que hace parte de su reciente producción discográfica, fue la primera canción que interpretó Vives. Continuó con Pa’ Mayté, Ella es mi fiesta, en esta canción Vives comentó que era dedicada de Óscar para Diana, que estaban entre el público, “así que se las canto”. Carito, El pollo vallenato, La bicicleta y Nota de amor fueron algunos de los temas que cantó Vives.

En el escenario, al colombiano también lo acompañó la cantante guayaquileña Patricia González. Ellos interpretaron La tierra del olvido, A que no te atreves y Jaime Molina.

En medio de una pausa de estas canciones, González bromeó diciendo que solamente Carlos Vives la puede sacar de su casa en plena lluvia y con jean. Ella además le entregó una camiseta de Emelec. “Este es un regalo”, indicó González y Vives sonriendo le dijo: “Patricia es tremenda”. Posterior a este evento, también hubo una petición de matrimonio de Pablo Santacruz a la cantante Luz Pinos. “Le escribí a Claudia, esposa de Carlos, y le dije toda mi historia hace unos tres meses, y me contestó enseguida, me dijo: ‘Pablo, cuenta conmigo, puedes estar en el escenario y pedirle matrimonio al amor de tu vida, me prometieron todo y lo cumplieron”, contó. El show de Vives culminó con Robarte un beso. (E)