La banda de soul The Temptations está de luto

Detroit -

Dennis Edwards, quien fue cantante de la banda soul The Temptations durante dos décadas, ha muerto. Tenía 74 años, este sábado hubiese cumplido 75.

Rosiland Triche Roberts, su agente durante mucho tiempo, dijo que Edwards murió el jueves tras una prolongada enfermedad.

Edwards sucedió al miembro fundador David Ruffin en 1968. Su voz melancólica y apasionada definió al quinteto durante años. Con él la banda tuvo grandes éxitos como Papa Was A Rollin’ Stone, Ball of Confusion (That’s What The World Is Today) y Cloud Nine.

Smokey Robinson, otra estrella del soul, dijo que sentía tristeza “porque se ha ido otro soldado de Motown. Descansa en paz, hermano”, dijo. (I)