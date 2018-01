Netflix: El contenido que desaparece y los próximos estrenos

Febrero llega con cambios en la plataforma de entretenimiento Netflix, un gran número de títulos desaparacen del sitio, mientras que otros llegan para renovar la lista de opciones.

Los usuarios de este servicio ya pueden conocer qué contenido abandonará el catálogo para ponerse al día antes de que desaparezca.

- Películas

1 de febrero

Brubaker

Corpse Bride

Day Watch

Desk Set

Enquiring Minds

Everyone’s Hero

Hard Candy

How to Steal a Million

King Arthur

Night Watch

Open Season: Scared Silly

Perfect Stranger

Project X

Silver Streak

Stranger by the Lake

The Benchwarmers

The Five Heartbeats

The Fury

The Longest Day

The Nightmare Before Christmas

Tin Man

Voyage to the Bottom of the Sea

2 de febrero

A Ballerina’s Tale

3 de febrero

The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning

5 de febrero

Hannibal Buress: Animal Furnace

Hannibal Buress: Live from Chicago

10 de febrero

Dragonheart: The Shadowed Claw

11 de febrero

A Little Bit of Heaven

12 de febrero

Honeymoon

15 de febrero

12 Dog Days Till Christmas

A Christmas Kiss II

Before I Go to Sleep

Christmas Belle

16 de febrero

Our Last Tango

Save the Date

17 de febrero

Freakonomics

20 de febrero

Aziz Ansari: Dangerously Delicious

24 de febrero

Jane Got a Gun

28 de febrero

I Am Ali

- Series

1 de febrero

Magic City – Temporadas 1 y 2

Top Gear – Temporadas 19–23

14 de febrero

Padre de Familia – Temporadas 1–8

15 de febrero

Burn Notice – Temporadas 1–7

19 de febrero

An Idiot Abroad – Temporadas 1–3

21 de febrero

Enron: The Smartest Guys in the Room

28 de febrero

American Genius

Brain Games – Temporada 3 y 4

Cesar 911 – Temporada 1

Miami SWAT – Temporada 1

The Catch – Temporada 1

Lo nuevo en Netflix

Mientras se despide de este contenido, Netflix introduce también nuevas opciones a su menú en las categorías de películas, series y documentales. La plataforma ha publicado un video con sus estrenos y las fechas en las que ya estarán disponibles.

- Películas

1 de febrero

Foxcatcher: Una película dirigida por Bennett Miller y protagonizada por Steve Carell, Channing Tatum y Mark Ruffalo. Basado en la historia real del medallista olímpico Mark Schultz

Corazones de Hierro (Fury): Filme estadounidense de guerra centrada en la Segunda Guerra Mundial, dirigida y escrita por David Ayer.​ Los protagonistas son Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Jon Bernthal y Michael Peña.

Guardianes de la galaxia: Guardianes de la Galaxiaes una película de superhéroes realizada por Estudios Marvel.

El año más violento: A película se ambienta en Nueva York en 1981, el año más violento, según las estadísticas, de la historia de la ciudad. En ese contexto, un inmigrante y su familia intentan sacar adelante su negocio.

6 de febrero

Sharknado 5: Aletamiento global: En esta nueva aventura, Fin Shepard y su esposa April se toman esta nueva misión como algo personal cuando el más joven de sus hijos queda atrapado

9 de febrero

Cuando nos conocimos: Noah se transporta al pasado en una cabina de fotos mágica y revive una y otra vez la noche en la que conoció a Avery para intentar convencerla de enamorarse de él.

11 de febrero

El Rey del Once: Película de Argentina. Después de pasar la mayor parte de su vida adulta en Nueva York, un afable economista vuelve a Buenos Aires e intenta reconectar con su distanciado padre.

13 de febrero

Steve Jobs: Steve Jobs es una película biográfica basada en la vida del cofundador de Apple, Steve Jobs, protagonizada por Michael Fassbender en el papel protagonista. El filme se centra en los tres puntos cruciales de su carrera.

16 de febrero

Y nadie más que tú: Luego de que le diagnosticaran cáncer, Abbie se embarca en una misión divertida: encontrarle un nuevo amor a Sam, su prometido y mejor amigo desde la infancia.

19 de febrero

FullMetal Alchemist: Después de sufrir lesiones físicas, los hermanos Edward y Alphonse luchan contra fuerzas malvadas para recuperar sus cuerpos en esta historia sobrenatural.

23 de febrero

Mudo: En un futuro cercano, en Berlín, un hombre mudo con un pasado violento deberá enfrentarse al hampa mientras busca a su novia desaparecida.

25 de febrero

Verónica: Una solitaria psicóloga acepta tratar a una paciente en su remota cabaña. Allí ambas pondrán a prueba los límites de la otra.

27 de febrero

La chica danesa: Dinamarca, años 20. Un matrimonio de artistas emprende un viaje de amor incondicional cuando el marido anuncia que desea vivir siendo mujer.

- Series

1 de febrero

Brooklyn Nine-Nine (Temporada 4)

Un lobo adolescente (Temporada 6, parte 1)

2 de febrero

Altered Carbon (Temporada 1)

7 de febrero

Queer Eye (Temporada 1)

13 de febrero

Riverdale (Temporada 1)

14 de febrero.

Legion (temporada 1)

15 de febrero.

Re:Mind (Temporada 1)

Merlí (temporada 3)

16 de febrero

Prima Squadra: Juventus (Temporada 1)

Everything Sucks! (Temporada 1)

20 de febrero

The Frankenstein Chronicles (Temporada 1)

23 de febrero

Marseille (Temporada 2)

Seven Seconds (Temporada 1)

- Documentales Originales de Netflix

The Trader (Sovdagari) - estreno el 9 de febrero

Seeing All Red - estreno el 9 de febrero

Ugly Delicious - estreno el 23 de febrero

- Contenido nuevo para niños

Luna Petunia - temporada 1- estreno el 2 de febrero

Greenhouse Academy - temporada 2 - estreno 14 de febrero

Spike Team - temporada 1 - 1 de febrero

Elena de Ávalor - temporada 1 - 1 de febrero

Las chicas superpoderosas - temporada 1 - 1 de febrero

DreamWorks Dragones: carreras al borde - temporada 2 - 16 de febrero. (I)