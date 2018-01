Jay-Z, quien lidera las nominaciones a los Grammy, es atacado por Donald Trump

Nueva York -

Jay-Z, quien lidera las nominaciones de este domingo a los Grammy, fue atacado por el presidente Donald Trump en Twitter luego de que hiciera un comentario sobre el desempleo de los negros en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump criticó a Jay-Z en un Twitter, probablemente en respuesta a las críticas formuladas por la estrella del rap al mandatario en una entrevista.

"Que alguien informe por favor a Jay-Z que gracias a mis políticas, el desempleo entre los negros aparece en los últimos reportes en el nivel más bajo jamás registrado!", tuiteó el mandatario.

Somebody please inform Jay-Z that because of my policies, Black Unemployment has just been reported to be at the LOWEST RATE EVER RECORDED!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de enero de 2018