Liga Profesional analiza aumentar equipos y cambiar formato del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol

Los dirigentes de la Liga Profesional del fútbol ecuatoriano sí están analizando aumentar el número de equipos participantes para el campeonato del próximo año, así como su formato de competencia, pero todavía "no se ha decidido nada", indicó este martes el presidente de la agremiación de clubes, Miguel Ángel Loor.

Abordado por los periodistas que lo esperaban a su salida de una reunión con dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que trasladará la competencia a la LigaPro desde el 2019, Loor se mostró disgustado por "chismes" sobre que al final de este año no habría descenso a la serie B con el fin de aumentar de 12 a 16 equipos participantes en la A.

“Nosotros todo lo vamos a hacer dentro del marco de los reglamentos. No ha habido Consejo de Presidentes… Eso es mentira”, afirmó

Sin embargo, no descartó que aumenten los clubes en el primer campeonato que ellos organizarán desde el 2019: "Como Liga Profesional estamos analizando lo mejor y más conveniente para el fútbol ecuatoriano. Hoy por hoy somos el país con el segundo calendario más largo del mundo. Somos la Liga con menos equipos de Sudamérica. No recibimos los ingresos que creemos que el fútbol ecuatoriano se merece, por ende todo eso está en análisis”.

La idea es generar más recursos, copiar los modelos exitosos como los mexicanos, chilenos y españoles”.

Miguel Ángel Loor, presidente de la @LigaProEC: "Como Liga estamos analizando lo mejor y más conveniente para el fútbol ecuatoriano. Hoy por hoy somos el país con el segundo calendario más largo del mundo. No recibimos los ingresos que creemos que el fútbol ecuatoriano se merece" pic.twitter.com/BlPXqmENtI — Havoline Deportivo (@havolinedeporte) 7 de agosto de 2018

La Copa Ecuador

La reunión entre los dirigentes de la FEF y la LigaPro sirvió para que los segundos plantearan sus inquietudes a los primeros, dijo Loor.

"Les expusimos las inquietudes que tenemos de logística, escenarios, calendario, derechos de televisión, así que ellos conformarán una comisión y nos darán las soluciones".

El presidente de los clubes señaló que la postura de no jugar la futura Copa Ecuador que pretende crear la FEF "no ha variado", pero tampoco la descartan. "No decimos no queremos jugar porque no nos da la gana, son por motivos técnicos. Esperamos que ellos absuelvan las inquietudes que tenemos y luego se conversará con los dirigentes de los clubes para tomar una decisión".