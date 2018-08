Billy Arce firmó por 4 años con Brighton pero se fogueará en Extremadura UD

El atacante ecuatoriano Billy Arce firmó un contrato por 4 años con el Brighton & Hove Albion FC, de la Liga Premier inglesa, y de inmediato fue cedido a préstamo por una temporada al Extremadura UD de la segunda división española.

El anuncio lo hizo el club inglés en su página oficial, mas el esmeraldeño fue presentado en España porque en ese país el jugador de 20 años se sometió a las evaluaciones médicas de rigor.

Su agente, Juan Pablo Ribadeneira, le afirmó a EL UNIVERSO que el ex Independiente del Valle tenía previsto conocer este martes el complejo del Extremadura. Los chequeos médicos los superó ayer.

"Estamos encantados de fichar a Billy. Es un jugador joven con muy buen potencial", dijo el gerente de desarrollo del Brighton, David Weir.

El paso de Arce por la Liga 123 de España es parte de un proceso de adaptación al fútbol europeo.

"Controlaremos su progreso a lo largo de la temporada durante su tiempo con Extremadura UD, y esperamos que la transferencia del préstamo le permita continuar su desarrollo aquí en Europa", agregó David Weir, en declaraciones a la web del Brighton.

El tricolor, por su parte, expresó que hoy es "Un día muy esperado para mí, para mi familia, mis amigos y todos los que creyeron en mí. ¡Un nuevo comienzo!".

✍️ BREAKING: Albion have completed the signing of winger Billy Arce! ----

The 20-year-old has signed a four-year deal, but will spend the upcoming 2018/19 campaign with @EXT_UD on a season-long loan deal.#BHAFC --⚪️

Read ➡️ https://t.co/FzXgAWDmA7 pic.twitter.com/MijkcRReSL

— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) 7 de agosto de 2018