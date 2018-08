Arturo Vidal, presentado en Barcelona: Quiero ganar la Champions

Barcelona -

El internacional chileno Arturo Vidal aseguró este lunes estar "feliz" tras firmar como nuevo jugador del Barcelona, al que llega dispuesto a saldar su "cuenta pendiente" con la Liga de Campeones, un título que se le resiste.

"Estoy muy feliz de estar acá en el mejor equipo del mundo, espero aprovecharlo al máximo, ayudar al equipo a ganar todos los objetivos", apuntó Vidal en el palco del estadio Camp Nou tras rubricar su contrato junto al vicepresidente deportivo azulgrana, Jordi Mestre.

Entre esos objetivos está la 'Champions', un título que se resiste al centrocampista chileno, que no oculta que llega al Barça con ese trofeo en mente.

"Yo tengo una cuenta pendiente con mi objetivo que es ganar la 'Champions', espero que ahora que llegué al mejor equipo del mundo poder cumplir con eso", afirmó el centrocampista chileno en la rueda de prensa de su presentación, deseando que "sean tres 'Champions' en estos tres años".

Vidal, de 31 años, se entrenará este lunes por primera vez con sus nuevos compañeros tras su fichaje procedente del Bayern de Múnich.

- Hambre de triunfos -

El vicepresidente deportivo del Barcelona, Jordi Mestre, recordó este lunes que el jugador "ha firmado por 3 temporadas y la cláusula de rescisión es de 300 millones de euros".

"No hay cifra de traspaso por deseo expreso del Bayern de Múnich", añadió Mestre, aunque, según la prensa española, la operación habría ascendido a 19 millones de euros más tres en variables, mientras que el jugador cobraría nueve millones por temporada.

Vidal, fichado en un tiempo récord, viene a suplir la salida del brasileño Paulinho, cedido al Guangzhou Evergrande chino, el club desde el que había llegado al Barcelona hace un año.

Aunque parecía encaminado hacia Italia, Vidal aseguró este lunes que cuando "mi represente me dijo las opciones, no dudé ni un segundo, ¿cómo no voy a querer estar en el mejor equipo del mundo?".

Vengo con muchas ganas, con mucha hambre de ganar cosas importantes y ojalá en estos tres años podamos ganar todos los títulos que tenemos por delante".

El volante chileno se mostró feliz de compartir vestuario con hombres como Messi, Piqué o Luis Suárez.

"Enfrentar a Messi siempre fue algo lindo porque enfrentas al mejor de la historia y ahora que lo voy a tener de compañero espero estar a la altura, ayudarlo en todos los desafíos y ayudar al equipo a ganar todo", explicó Vidal, que ganó dos Copa América jugando con su selección contra Argentina en 2015 y 2016.

- Bien físicamente -

"Hay muchos grandes jugadores" en el Barça, insistió, antes de afirmar que "voy a tratar de ayudar al equipo y ponerme a la altura de todos".

A la pregunta de si es antimadridista, Vidal con una sonrisa no dudó en responder con un rotundo no.

Yo soy rival de todos los equipos que juegan contra el Barcelona de aquí en adelante".

"Cuando nos toque con el Real (Madrid) se verá, pero todos los equipos aquí son muy fuertes, así que hay que tener mucho respeto con todos", consideró Vidal.

Consciente de las preocupaciones por su estado físico, tras su lesión de rodilla la temporada pasada, el internacional chileno aseguró estar en forma.

"Me siento físicamente al ciento por ciento", dijo Vidal, asegurando que "llevo un mes entrenando. Llego en la mejor forma, tuve el tiempo necesario para recuperarme".

El centrocampista chileno podría tener su primera oportunidad el próximo domingo en el partido de la Supercopa de España contra el Sevilla en Tánger (Marruecos), aunque "el entrenador es el que decide eso".

- Su trayectoria -

Vidal nació el 22 de mayo de 1987 en Santiago de Chile. Tras iniciar su carrera profesional en el Colo Colo de su país, llegó a Europa en 2007 de la mano del Bayer Leverkusen, donde jugó cuatro temporadas antes de fichar por la Juventus. En el club italiano llegó a jugar 171 partidos y marcó 48 goles. Con la Juve logró cuatro títulos de la Serie A.

En 2015 el Bayern de Munich lo incorporó para sustituir a Bastian Schweinsteiger. Ha jugado cuatro temporadas en la Bundesliga, participando en un total de 132 partidos y ha marcado 22 goles.

Vidal debe aportar al Barça experiencia, músculo en el centro del campo y carácter, tres de las características que había solicitado Valverde para reforzar la zona ancha del equipo blaugrana.

El chileno es el cuarto fichaje del FC Barcelona para la temporada 2018-19 tras los del central Lenglet (35,9 millones de euros), el centrocampista Arthur (31 millones de euros) y el extremo Malcom (41 millones de euros).