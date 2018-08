Chito Vera: Me siento increíble por estar de nuevo en las victorias

Las anteriores derrotas ante John Lineker y Douglas Silva de Andrade no quebraron a Marlon 'Chito' Vera. El peleador ecuatoriano tenía muy claro que "siempre se puede cuando lo quieres", y este sábado volvió a la senda de las victorias en la UFC.

El peleador manabita se impuso por TKO al chino Wuliji Buren en el combate de peso gallo (135 libras) de la UFC 227. No obstante, tras la pelea en el Staples Center reconoció que el primer round lo perdió porque salió "frío", y recién en el segundo hizo los ajustes necesarios para revertir la situación.

Chito abrió la cartelera preliminar del evento desarrollado este sábado en Los Ángeles, Estados Unidos.

"En el primer round me demoró un poquito. Perdí el round. Se me hizo raro ser la primera pelea, tengo mucho tiempo que no soy la primera pelea en la noche. Llegúe, la USADA me hizo el test, me vendaron y peleé en treinta minutos", reflexionó.

"En el primer round me sentí frío; en el segundo salí con todo y le metí las manos", sentenció el ganador del combate.

Vera alcanzó su quinta victoria en la UFC. (D)