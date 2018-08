Donald Trump ridiculizó la inteligencia de LeBron James

Nueva Jersey -

El presidente Donald Trump arremetió contra el superastro de la NBA LeBron James, quien acababa de inaugurar una escuela para niños pobres.

Previo a un acto proselitista este sábado en Ohio, el estado natal de James, Trump ridiculizó la inteligencia de uno los afroamericanos más prominentes del país.

Trump se mofó de James tras una entrevista que el exastro de los Cavaliers de Cleveland tuviera durante la semana con el periodista Don Lemon, de CNN, y en la que catalogó al mandatario como alguien que fomenta la división.

Aunque James ha sido un constante crítico de Trump, tildando al presidente como un zángano en un tuit en 2017, el tuit de la noche de este viernes fue la primera embestida del presidente hacia el jugador que inauguró la escuela en su natal ciudad de Akron.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de agosto de 2018