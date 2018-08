Gabriel Jesús renueva su contrato con el Manchester City

El delantero brasileño Gabriel Jesús extendió el viernes su contrato con el Manchester City, añadiéndole dos años más a su acuerdo previo.

Jesús llegó al City en enero de 2017 y acumula 24 goles en 53 partidos. Fue figura destacada en los dos títulos conquistados por el City en la pasada temporada, los de la Premier League inglesa y la Copa de la Liga.

“Puedo decir que venir al City ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, ya que aquí sigo creciendo como profesional y persona”, dijo Jesús al portal del club.

"El Pep (Guardiola) tuvo un papel importante en mi fichaje, pero también el club”, añadió el jugador de 21 años. “El City es un gran club que se sigue fortaleciendo y solo quiere dar las gracias por todo. Solo espero que la afición esté contenta”.

Jesús fue integrante de la selección que alcanzó los cuartos de final en el reciente Mundial en Rusia. (D)

FIVE more years for our Brazilian boy, ---- @gabrieljesus33! #mancity pic.twitter.com/JRfYl8mOye

— Manchester City (@ManCity) 3 de agosto de 2018