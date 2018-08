Clark Kent: el niño de 10 años que batió uno de los récords más antiguos de Michael Phelps

Se llama Clark Kent Apuada y sus amigos lo llaman Superman, como el famoso hombre de acero.

Tiene solo 10 años y esta semana se convirtió en la gran sensación de la natación en Estados Unidos al batir un récord que mantenía Michael Phelps en su poder desde hace 23 años.

De origen estadounidense-filipino, Kent Apuada nadó los 100 metros mariposa en 1'09"38 para conquistar la medalla de oro en el tradicional campeonato Far Western, que se disputó en California, bajando en más de un segundo el tiempo que Phelps estableció en la misma prueba en 1995.

Michael Phelps es el deportista olímpico más laureado de la historia con 28 medallas.

Compitiendo en la categoría de menores de 10 años, el nadador del equipo del condado de Monterey ganó además las otras seis modalidades en las que compitió: 50 metros mariposa, 50 y 100 metros espalda, 50 y 100 metros estilo libre y 200 metros combinados.

Su categórica actuación y el hecho de haber superado el récord de Phelps hizo inevitable disparar las comparaciones con el legendario nadador, que tras debutar en las Olimpiadas a los 15 años, se convirtió en el deportista olímpico más laureado de la historia con 28 medallas.

Según explicó su mamá, Cynthia Apuada, Clark está haciendo honor a su nombre demostrando que se trata del "Superman del agua".

"Él fue quien dijo, 'Mira mami, Michael Phelps tiene un récord en el Far Western. Yo puedo batirlo', y solo tenía 7 años", recordó Aguada en entrevista con el Huffington Post.

Big congrats to #clarkkent for smashing that meet record!!! Keep it up dude !!#dreambig

— Michael Phelps (@MichaelPhelps)