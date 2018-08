Hernán Darío Gómez y su paso por la selección de Ecuador

En un mes como el actual, hace 19 años, Hernán Darío Gómez firmaba por primera vez un contrato como seleccionador de fútbol de Ecuador. Ocurrió el 24 de agosto de 1999. Y nuevamente agosto ha sido el mes escogido para el regreso del Bolillo a la Tricolor. ¿Coincidencias?

El primer proceso del técnico colombiano con la Tricolor (rumbo a Corea/Japón 2002) se inició en agosto de 1999 y culminó tres años después, en junio del 2002, tras la clasificación y participación de Ecuador en su primera Copa del Mundo.

Y aunque no se logró avanzar en ese Mundial a la ronda de octavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) consideraba necesario que el Bolillo se quedara para un nuevo proceso, esta vez planificado para cuatro años, aunque Gómez ya había anunciado el 21 de mayo del 2002, que no seguiría al frente de la Tricolor luego que terminara el Mundial de ese año.

"Sé que después del Mundial, el presidente de la Federación me llamará para que hablemos de un nuevo contrato, pero tendré que decirle que no, porque simplemente no puedo soportar tanta presión sin tener un objetivo concreto", había manifestado el seleccionador, en declaraciones publicadas en ese entonces en la página web de la FIFA. "Después de la Copa, pienso tomarme unas vacaciones. Sólo el tiempo suficiente para poder disfrutar del fútbol de una manera más relajada y tranquila", había señalado el Bolillo.

Mientras entre los meses de agosto y septiembre del 2002, la FEF negociaba y conversaba con Gómez para que este renovara su contrato para dirigir en un segundo proceso a la Tricolor, la Federación Colombiana de Fútbol también hacía gestiones para que el Bolillo sea el selecionador de ese país.

Pero el 12 de septiembre del 2002, el entonces presidente de la Ecuafútbol, Luis Chiriboga Acosta, anunciaba que "el directorio (de la FEF) cree en los procesos, en un trabajo planificado y disciplinado... El día de hoy decidió y contrató al profesor Gómez para que siga el proceso rumbo a Alemania 2006".

Este segundo proceso (rumbo a Alemania 2006) no pudo completarlo el estratega colombiano, ya que el 21 de julio del 2004 -tras haber viajado a su natal Medellín-, Bolillo envió a la FEF, vía correo electrónico, su carta de renuncia a la dirección técnica de la Tricolor, decisión que sorprendió, entre otros, a los propios miembros de su cuerpo técnico, entre los que se encontraba su hermano, Gabriel Jaime Barrabás Gómez, quien era el asistente técnico del combinado de Ecuador.

En ese mes de julio del 2004, la Tricolor venía de perder los tres partidos que disputara en la Copa América de Perú (1-6 ante Argentina en Chiclayo, 1-2 frente a Uruguay en esa misma ciudad, y 1-2 ante México en Piura). Tras conocer la decisión de su hermano, Barrabás Gómez señalaba que “él (Bolillo) es jefe de nosotros y tomó la determinación. Sinceramente me siento muy triste. Quiero regresar”.

Gabriel Gómez le contaba un día despúes a este Diario, el 22 de julio vía telefónica, que su hermano le había dicho que estaba algo desgastado, cansado y que incluso en Perú se le había subido la presión, pero que jamás mencionó que se iría de la Tricolor.

El 21 de julio del 2004, Bolillo se había reunido en Medellín con tres amigos, entre ellos con Jaime Robledo, exdirectivo del club Atlético Nacional, quien narró a este Diario que cuando Hernán Darío Gómez se refirió a la renuncia, ellos le preguntaron si lo había pensado bien, y él les había contestado que sí “porque estaba enfermoso y preocupado por lo que pasó en Perú (refiriéndose a las tres derrotas en la Copa América)”. Les dijo, según Robledo, que deseaba salir con la cabeza en alto, porque no quería que lo trataran mal. Que prefería irse con el cariño de la gente, ese cariño que se ganó cuando clasificó a la Tricolor al Mundial 2002.

Robledo había agregado, vía telefónica, que Bolillo sentía pena, porque el calor humano de los ecuatorianos había sido especial, pero que el fútbol desgasta y su salud estaba mal.

La FEF intentó que el Bolillo siguiera al frente de la Tricolor, pero la decisión del estratega colombiano ya estaba tomada.

Y el tercer proceso se inició este miércoles 1 de agosto del 2018, esta vez rumbo al Mundial Catar 2022.

¿Cómo recibió 'Bolillo' a la Tricolor en 1999?

En la clasificación FIFA, del 18 de agosto de 1999, la selección ecuatoriana de fútbol se ubicaba en el puesto 57, de entre 202 países; siendo la penúltima de la Conmebol, sólo superando a Venezuela.

Hernán Darío Gómez llegaba para reemplazar al técnico ecuatoriano Carlos Sevilla, quien estuvo al frente de la Tricolor durante siete meses, tras la renuncia del también colombiano Francisco Maturana a finales de 1997, tras no haber conseguido con Ecuador la clasificación al Mundial Francia 1998.

Con el Bolillo la Tricolor disputó 64 partidos FIFA, de los cuales ganó 24, empató 17 y perdió 23, anotó 70 goles y recibió 72.

Su primer triunfo con Ecuador lo consiguió el 29 de marzo del 2000, por 2-0 ante Venezuela en Quito, por las eliminatorias al Mundial 2002. Y su última victoria fue el 5 de junio del 2004, por 3-2 ante Bolivia en Quito, por las eliminatorias de Alemania 2006.

Sus 64 encuentros oficiales fueron:

3 en la Copa América Colombia 2001 (ganó 1, perdió 2, anotó 5 goles y recibió 5);

18 por las eliminatorias a Corea/Japón 2002 (ganó 9, empató 4 y perdió 5; marcó 23 tantos y recibió 20);

2 en la Copa de Oro 2002 (disputada en Estados Unidos, donde ganó 1 y perdió 1; anotó 2 goles y le marcaron 2);

3 en la ronda de grupos del Mundial Corea/Japón 2002 (ganó 1, perdió 2, anotó 2 goles y recibió 4);

7 por las eliminatorias rumbo a Alemania 2006 (ganó 3, empató 1 y perdió 3, marcó 8 goles y recibió 7);

28 amistosos entre 1999 y 2004 (ganó 9, empató 12 y perdió 7, anotó 27 goles y recibió 24); y

3 en la Copa América Perú 2004 (sus últimos partidos dirigiendo a Ecuador; en donde perdió los 3, marcó 3 goles y recibió 10).

Jugando en Quito, entre partidos amistosos FIFA y por alguna competición oficial, logró con la Tricolor 11 victorias, 4 empates y 2 derrotas, anotó 28 goles y recibió 14.

En otras canchas de Ecuador, ganó sus 3 amistosos y marcó 4 tantos.

De visitante cosechó 3 triunfos, 7 empates y 11 derrotas; con 16 goles a favor y 30 en contra.

Mientras que en canchas neutrales, ganó 7, empató 6 y perdió 10; anotando 22 goles y recibiendo 28.

En los dos ciclos de Gómez, la Tricolor también disputó otros doce encuentros amistosos en total ante equipos nacionales, como Emelec, Olmedo, Deportivo Cuenca, El Nacional, Barcelona y Liga de Portoviejo; y frente a clubes internacionales, como Kyoto Purple, Atlético de Madrid, AC Milan y el Inter de Porto Alegre.

Y finalmente, otros tres compromisos ante selecciones provinciales, como las de Esmeraldas, Manabí y Tungurahua. Además de un amistoso internacional ante el combinado de la comunidad autónoma española de Cataluña.

En sus 1.811 días al frente de la Tricolor, el Bolillo logró que esta ascienda del puesto 72 en la clasificación FIFA del 15 de marzo del 2000, el más bajo al que llegara durante sus dos ciclos, hasta el lugar número 29, el 26 de marzo del 2003.

Y tras presentar su renuncia en julio del 2004, Gómez dejaba a Ecuador en el puesto 39 de la clasificación FIFA del 4 de agosto de ese año, en la que ya se contabilizaban sus tres derrotas en la Copa América de Perú.

Esta vez el Bolillo recibe a la Tricolor en el puesto 60 de la clasificación FIFA del 7 de junio pasado, de entre 211 países; siendo Ecuador el último de entre los diez combinados de Sudamérica en esa lista.

En el primer proceso (agosto 1999-junio 2002), el Bolillo obtuvo con la Tricolor 18 triunfos, 11 empates y 14 derrotas; marcó 47 goles y recibió 40.

En el segundo proceso (septiembre 2002-julio 2004), Gómez consiguió con Ecuador 6 victorias, 6 empates y 9 derrotas; anotó 23 goles y le marcaron 32. (D)