"Fue por joder" la declaración sobre los 10 jugadores que ponía la FEF en la convocatoria, expresa 'Bolillo' Gómez

La supuesta revelación que había hecho Hernán Darío Gómez con respecto a los jugadores que él convocaba cuando era director técnico de la Selección de Ecuador (de 1999 al 2004), hoy se conoce públicamente, de palabras del mismo entrenador, que fueron declaraciones dichas “por joder”.

El 23 de marzo del 2012, 'Bolillo' había manifestado que cuando entregaba la nómina de seleccionados a la FEF, él le decía a la dirigencia: “‘Aquí están mis 15 (jugadores)’, y después me pasaban la lista (la de la FEF): ‘aquí están los 25 (menciona que le aclaraban)’. ‘¿Y cómo así que los 25?’... ‘Los 15 míos y los 10 (que él no había llamado)’”.

Las declaraciones del DT Gómez fueron para la emisora colombiana Antena 2.

“En la Federación (colombiana) hubo respeto a las nóminas, y más conociéndome a mí. Nunca (el presidente de ese ente) me habló de un jugador, si es bueno o es malo, si viene o no viene. Siempre hubo respeto del presidente al decir: ‘Aquí esta la nómina... ah, bueno y listo. Nunca hubo un veto, nunca me hablaron de un futbolista”.

“Tuve más problemas en Ecuador en ese aspecto (convocatorias). En Ecuador, por ejemplo, yo pasaba mi lista de 15 (citados) y a veces me hablaban de jugadores”, confesó el 'Bolillo' en dicha entrevista.

Después de más de ocho años, el 'Bolillo' señala que su declaración fue “por joder”.

Este miércoles, en la última pregunta de la rueda de prensa a la que asistieron a la presentación del colombiano como nuevo seleccionador de Ecuador, le consultaron sobre este tema.

¿Le imponían jugadores?

A lo que el cefetero respondió: “Yo di esas declaraciones (él ponía 10 jugadores y la FEF 15) pero fueron unas declaraciones que no eran ciertas, pero sí las di. Pero las dije (las declaraciones) por joder. Problemas con los dirigentes (porque opinan sobre qué jugadores deberían ser citados) sí he tenido. Los tuve en Colombia, los tuve con Panamá y los tuve aquí con el presidente (Luis) Chiriboga y con este señor (señalando a Carlos Villacís, actual presidente, entre risas). Ahora ya estoy mayorsito y puede que tenga más experiencia, y ojalá Dios me dé sabiduría para esas cosas”. (D)