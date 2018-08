La sede la Selección de Ecuador y los demás aspectos de la Tri que abordó Hernán Darío Gómez en su presentación

Después de ser presentado como seleccionador nacional de Ecuador, el técnico colombiano Hernán Darío Gómez abordó varios temas en una ronda de preguntas con la prensa deportiva del país, entre ellos la localía de la Tricolor para las próximas eliminatorias sudamericanas a Qatar-2022, la misión de unificar el camerino y su respuesta a los detractores de su regreso.

Sobre los problemas en la Tri (diferencia de jugadores con la directiva)

"Es muy claro que a los técnicos los contratan donde hay problemas". Tenemos una Copa América (en el 2019) antes de la eliminatoria y queremos empezar con todo limpio, todo arreglado. Que no se malinforme sobre la plata. En mi caso están diciendo cifras que no son. Por encima de Bolivia y Venezuela, soy el técnico que menos gana de Sudamérica y esa plata no es solo para mí, es para todo el cuerpo técnico. Yo vivo del fútbol, los jugadores viven del fútbol y tenemos que estar contentos todos en la parte económica. Queremos dejar definido con la directiva sobre los premios para que nunca más (durante el proceso) se vuelva a hablar, o se vuelva a malinforma de dinero".

Los sancionados por indisciplina

Tengo conocimiento de las sanciones de los jugadores y por qué motivo fue. En una selección o en cualquier empresa hay dos palabras para llegar al éxito: orden y disciplina. El seleccionador es el escoje y sobre esos temas los vamos a tratar con la junta directiva.

¿Regresan Luna y Acosta?

En la FEF yo solo nombro a los jugadores y al cuerpo técnico, las demás personas las nombra la directiva y ellos no están en planes de la Federación.

Elecciones en enero y su continuidad

La llegada mía al fútbol ecuatoriano no es porque no haya tenido más opciones en Sudamérica, no es improvisada con la junta directiva de la FEF, para mí era una ilusión poder volver y siento un apoyo total. La Federación me llamó y yo la escogí. Yo solo espero terminar mi contrato con la alegría de clasificar a un nuevo Mundial. (El contrato es por 4 años)

¿Habrá cambio de sede?

Se analizará, no tengo ningún problema con eso. Tenemos que ver cómo están y donde están (actuando) los jugadores.

Objetivo en Copa América 2019

No quiero perturbar el trabajo de los clubes ni el torneo, pero los microciclos son importantes para juntarnos y mecanizar el trabajo. Conozco que hay una base del fútbol ecuatoriano. A partir de esta semana estaremos en los estadios viendo a los jugadores, hablaremos con los técnicos. Necesitamos el apoyo de todos para llegar con mucha claridad a la Copa América. Se va a hacer una selección con una base importante ¿pero dónde vamos a trabajar? Pancho (Cevallos) sabe. Tenemos que trabajar y tratar de equivocarnos lo menos posible en escoger los jugadores. Soy muy sincero, la Copa América siempre es difícil, pero a un paso de las eliminatorias es buenísimo.

Camerino quebrado

A la Selección va a venir el que quiere, nadie vendrá obligado, yo los voy a invitar y el que quiera venir lo hará por amor al país. En los microciclos y en los amistosos vamos a trabajar en eso, al camerino lo vamos a mejorar, necito gente que piense en la camiseta, en la gloria, en dar buen ejemplo a los demás y que sean líderes positivos.

¿Su regreso, retroceso?

No hay técnicos desactualizados, no hay modernismo en el fútbol, lo que hay ahora es profesionalización. La clave es la alimentación y la condición física.

Panamá (eliminada bajo su mando en primera ronda de Rusia-2018, con tres derrotas) disfrutó participar en un Mundial por primera vez. Entre los 4 primeros del Mundial estuvieron Bélgica e Inglaterra, contra ellos compitió Panamá en la fase de grupos.

Sobre el retroceso o DT desactualizado. Para mí el mejor equipo del Mundial fue Bélgica, con gran trabajo ofensivo. Traigan al técnico de Bélgica, pero con los jugadores de Bélgica. Son historias diferentes.

En el primer Mundial Ecuador hizo un trabajo digno, el segundo fue mejor, de ahí ha sido altibajos, va y no va. Así que vamos a ponernos más humildes. Se van diez jugadores al exterior, regresan 8.

La verdad del fútbol ecuatoriano son los futbolistas y los clubes. El técnico de la selección no forma jugadores, ellos vienen formados de sus equipos. Para actualizarme no tengo computador, mi entrenamiento es la realidad de partido.

No coman más cuento, el fútbol solo cambió en el trabajo físico. La selección no está para formar, sino para escoger a los mejores formados y llevarlos a jugar.

Hago una propuesta: traigan al DT de Bélgica y yo me voy para allá y vamos a ver si ahí me gana.

¿Los exjugadores de la Tri serán cercanos?

No tengo redes sociales porque me insultan mucho. Les mando un abrazo muy grande a los muchachos que me tienen en un chat de la selección. Me apoyan mucho. Tengo dos capitanes aquí (en la presentación) y en puestos importantes (José Cevallos, presidente de Barcelona, e Iván Hurtado (presidente de la AFE) que sin duda nos van a apoyar, así como los demás.

Mensaje a la afición

Ecuador aún no es constante en la consecución de buenos resultados. A nivel de clubes solo uno ha ganado la Copa Libertadores. Tengo susto y eso es bueno, porque si estuviera confiado uno se sobra. No quiero perder el amor que me tiene el país, porque para mí es muy importante.

¿Al Bolillo le imponen jugadores?

En 2012 di esas declaraciones (él ponía 10 jugadores y la FEF 15) pero fue por joder. Problemas con los dirigentes (porque opinan sobre qué jugadores deberían ser citados) sí he tenido. Los tuve en Colombia, los tuve con Panamá y los tuve aquí con Chiriboga y con este señor (señalando a Carlos Villacís, actual presidente, entre risas).

Mala información.

Dicen que yo fui a rogar al DT de Inglaterra para que ya no metan más goles. En el entretiempo nos ganaban 5-1. Ese partido estaba muy caliente, mucha patada, en ese camerino entra el presidente de la Federación panameña y medio me regaña por el juego brusco. Fui donde el técnico de Inglaterra para decirle que no íbamos a pegar más patadas, pero que ellos tampoco lo hagan.

Unión y aposición

Es muy difícil ser técnico de la Selección porque hay muchos intereses económicos, y seamos sinceros, hay muchos empresarios que influyen en dirigentes, en periodistas, en varios aspectos. Yo les pido a todos que apoyen o que hagan una buena oposición. La taquilla aquí presente (gran número de periodistas y dirigentes de clubes) me ratifica que sí soy importante para el país y haremos todo para triunfar.