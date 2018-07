'Una película de terror' vivió Eduardo Favaro en el 3-3 de El Nacional ante Delfín

Quito -

(Actualizado a las 20:50)

Inexplicable fue para el técnico Eduardo Favaro lo que le sucedió a El Nacional, su equipo, el sábado cuando goleaba 3-0 a Delfín, pero tras un segundo tiempo de espanto, fue empatado.

"Es un partido difícil de explicar. Realizamos un primer tiempo espectacular y el otro fue una película de terror. No pudimos plantear obstáculos al juego de ellos después de que nos anotaron el primer gol. Cada pelota en nuestra área era una complicación y desde lo anímico nos costó ese tanto", inició Favaro, en una crítica que describió lo que fueron los criollos.

Para el uruguayo, su equipo estuvo cerca del cuarto tanto, pero llegó el descalabro defensivo. "Capaz si el partido seguía podía pasar cualquier cosa (...) Las pelotas en contra fueron un calvario".

El estratega sentenció que del partido "no hubo nada positivo, nada".

Luis Segovia (24m), Jorge Ordóñez (40m) y Adolfo Muñoz (45m +1) habían anotado los goles militares pero la reacción llegó y se dieron los tantos cetáceos a través de Luis Congo (75m) y un doblete de Williams Riveros (84m y 90m +1).

La derrota sumió en una crisis de resultados a la institución criolla, que llegó a ocho jornadas sin festejos en el torneo local (7 derrotas y 1 empate). Además, en la Copa Sudamericana también perdió ante Defensa y Justicia de Argentina, por 2-0.

El charrúa Favaro tendrá que enseguida dar vuelta la página y comenzar a planificar el partido de vuelta contra Defensa y Justicia, que se jugará este martes en el estadio Atahualpa, desde las 17:30 locales.

Ni Fabián Bustos creyó que su equipo empataría

Hasta el técnico de Delfín Fabián Bustos había considerado "imposible" que su equipo reaccionara de tal forma para que lograra empatar 3-3 un juego que perdía por 3-0. En el descanso, cuando el marcador ya tenía una diferencia de tres goles, el argentino le dijo a sus pupilos que debían "mantener la fe" para realizar un decoroso segundo tiempo.

"Les dije que no se podía pensar en el empate porque era imposible y que más bien debíamos evitar que nos hicieran más goles. La idea era descontar, pero decir que pensábamos en el 3-3 es risorio. Pero las cosas se dieron y siempre mantuvimos la fe", contó Bustos.

El estratega reconoció que su equipo no estuvo claro para definir y que "algunos chicos no estuvieron en un buen día", pero destacó "la actitud y la entrega" de los futbolistas para llegar a la igualdad.

No obstante, consideró que el 1-0 parcial de El Nacional no le pareció justo porque hasta ese momento Delfín había generado dos acciones de gol que no las pudo concretar Henry Patta. (D)