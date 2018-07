Golazo de Shaqiri en la goleada del Liverpool (4-1) al Manchester United en partido de pretemporada

Xherdan Shaqiri anotó un espectacular tanto de chilena a los 82 minutos, y el Liverpool marcó tres veces en el complemento para golear el sábado 4-1 al Manchester United.

Sadio Mane, Daniel Sturridge y Sheyi Ojo hicieron los otros goles de los Reds durante el encuentro disputado en el Michigan Stadium, como parte de la Copa Internacional de Campeones, el torneo que sirve de preparación para varios clubes europeos en Estados Unidos.

Andreas Pereira hizo el tanto del Man United mediante un tiro libre en el primer tiempo.

Los goles de Mane y Ojo llegaron por la vía del penal.

Shaqiri puso el pase para que Sturridge diera la ventaja a Liverpool por 2-1 a los 65 minutos. Pero la mejor jugada del suizo en el encuentro fue su chilena para impactar la pelota de zurda, con lo que puso cifras definitivas en el marcador.

Mira el golazo de Shaqiri:

A bicycle kick. On your debut. Against @ManUtd.

All of the angles @XS_11official's stunning goal...

...keep an eye out for Curtis Jones' reaction! pic.twitter.com/55IOyMUSeU

— Liverpool FC (@LFC) 29 de julio de 2018