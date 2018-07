Jürgen Klopp y su verdad sobre la final de Champions League ante el Real Madrid

El DT del Liverpool, Jürgen Klopp, en una entrevista para el diario británico The Telegraph; contó su verdad acerca de lo sucedido en la final de Champions League jugada en la ciudad de Kiev. En el pasado compromiso los 'Reds' cayeron 3-1 ante el Real Madrid. El alemán calificó el accionar de Sergio Ramos como "despiadado" y "brutal".

En dicho compromiso, los dirigidos por el alemán perdieron a Mohamed Salah, figura del equipo, alrededor de la primera media hora de juego luego de un choque con el defensor Sergio Ramos. El partido también se vio marcado por los dos errores del portero Lorius Karius que significaron el primer y tercer tanto merengue.

Semanas después se reveló que Karius había sufrido un traumatismo durante el partido y que pudo ser la causa de sus errores. "Franz Beckenbauer me llamó y me dijo: 'tu portero sufrió una conmoción cerebral. He hablado con el Dr. Hans-Wilhelm Muller-Wohlfart (médico del Bayern) y me ha dicho que sabía de inmediato que Karius tenía conmoción cerebral cuando Ramos lo golpeó'", señaló el DT de los 'Reds'. "No lo usamos ni un segundo como excusa, pero cómo no vamos a ponerlo como una explicación a lo ocurrido. También es nuestro trabajo protegerle", agregó.

Klopp no se guardó nada y arremetió contra Sergio Ramos por su accionar en dicho compromiso jugado el pasado 26 de mayo.

"Si lo vuelves a ver y no eres del Real Madrid piensas que es despiadado y brutal. Si juntas todas las acciones de Ramos, y he visto fútbol desde que tenía cinco años, verás que pasan muchas cosas con él. Creo que en una situación como la de Ramos con Salah alguien necesita juzgarla mejor. Con el VAR es una situación que debes volver a mirar", dijo Klopp.

"No creo que Mo (Salah) se hubiera lastimado siempre en esa situación. No estoy seguro si será algo que volvamos a ver: darle un codazo al portero (Karius), derribar a un rival como un luchador en el centro del campo y luego ganar el partido", añadió.

Klopp además criticó el accionar de Ramos como futbolista, y recordó la final de la temporada pasada donde los blancos vencieron a la Juventus. En un partido que quedó marcado por la expulsión de Juan Guillermo Cuadrado tras una acción con Sergio Ramos. "Ramos dijo muchas cosas que no me gustaron. En la final del año anterior contra la Juventus, fue responsable de la tarjeta roja para Cuadrado. Lo tocó un poco e hizo un gran acto de eso. Nadie habló de eso después", recordó.

Finalmente, Klopp habló sobre el fichaje del portero Alisson desmintiendo que se lo haya hecho con la intención de quitarle espacio en el equipo a Karius. "Si Alisson estuviera en el mercado y hubiéramos ganado la final, habríamos ido por él, porque creemos que es el portero que queremos. Traemos otro porque creemos que podemos dar el siguiente paso con nuevos jugadores, como Naby Keita", concluyó. (D)