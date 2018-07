FC Barcelona envió a su equipo masculino en primera clase y al femenino en turista

Barcelona -

La gira conjunta de pretemporada de los equipos masculino y femenino del FC Barcelona se vio envuelta por la polémica debido a que los hombres viajaron a Estados Unidos en clase preferente y las mujeres en turista.

"El Barça hace viajar a sus jugadoras con sus jugadores para que, en un futuro cercano, ellas puedan viajar en business en su propio vuelo", declaró este jueves en un comunicado la directiva encargada de la sección femenina, Maria Teixidor.

"Será el día en que podremos hablar de igualdad, porque el deporte femenino ocupará en los medios el espacio equivalente al que estos dediquen al masculino", añadió.

"Hasta que no llegue ese día, basta con reconocer el esfuerzo que este club, pionero en tantas cosas, hace ahora por el deporte femenino (...) Mientras tanto, menos cinismo", reclamó.

La polémica había nacido después de la publicación el martes de una fotografía entre los capitanes del equipo masculino y las del femenino en el avión que lo debía llevar a Portland.

"Hubo una fotografía de los capitanes en clase preferente antes de que los hombres tomaran sus asientos preferentes y las mujeres volvieran a sus asientos de turista", tuiteó la usuaria @BarcaWomen.

In this piece by Carme Barceló, it is opined that releasing a photo of the 4 captains – Sergi, Marta, Denis & Vicky - standing in Business Class was a poor decision by the club. https://t.co/TM7jnQe2WH pic.twitter.com/uVzrR0udCx

— Barça Women (@BarcaWomen) 26 de julio de 2018