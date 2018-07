Gastón Rodríguez siente que le faltaron el respeto en Liga de Quito

Gastón Rodríguez siente que la dirigencia de Liga de Quito le ha faltado el respeto por un comentario que él mismo publicó en Instagram refiriéndose a la salida del goleador argentino Hernán Barcos con destino al Cruzeiro de Brasil.

"Muy triste por la noticia, por culpa de algunas personas se tuvo que ir alguien que luchaba día a día para darle lo mejor al club, nunca pensó en el dinero ni en lo personal, siempre luchó y dio todo para que el grupo esté unido y nunca le falte nada!!! Gracias capitán Hernán Barcos". Por este mensaje del delantero uruguayo, el directivo albo Esteban Paz lo tildó de 'pecho frío'.

La respuesta de Paz fue un dardo. "Yo le diría a Gastón que en lugar de estar mensajeando cosas, entrene un poco mejor para ver si puede jugar mas tiempo, porque vino no a jugar diez minutos sino partidos (...) Que se ponga un poco de calentura en el pecho, porque a veces me parece que esta más frío ese pecho que el de cualquiera de sus compañeros".

Tras el cruce de palabras con Paz, Rodríguez no jugó la última jornada de la primera etapa (derrota alba 0-2 ante Deportivo Cuenca) y reapareció el pasado sábado en el duelo que los albos perdieron 2-0 en campo del Delfín. Jugó 25 minutos.

Rodríguez volvió a tratar el tema el pasado lunes en una entrevista para la radio capitalina Área Deportiva. En el diálogo reconoce que se equivocó con la publicación que hizo en Instagram, pero nuevamente hizo declaraciones un tanto controversiales.

"Yo nunca di nombres, dije lo que pensaba. Yo sé lo que pasó, las cosas que pasan y cada uno sabe lo que hizo bien y lo que hizo mal", inició su versión.

"Yo creo que en ese momento me faltaron el respeto, que me diga pecho frío una persona que nunca di su nombre. Si el equipo gana la primera fecha y el presidente piensa eso de mí, imagínate si perdemos cinco partidos seguidos".

“Yo nunca di nombres ni salí a lanzar piedras a nadie. Me equivoqué pero creo que conmigo se equivocaron y nunca me pidieron perdón, por el respeto que me debo. Nunca le falté el respeto a nadie”, agregó el futbolista uruguayo. (D)