DT de U. Católica calificó de antifútbol a la propuesta que presentó Guayaquil City

Quito -

Dolido por no ganar en casa, pero sobre todo por una afectación al "fútbol y al espectáculo", el técnico de Universidad Católica Santiago Escobar reprochó el desempeño de Guayaquil City, luego del empate sin goles (0-0), anoche en el estadio Atahualpa.

Católica tuvo el balón, generó acciones de gol, falló un penal y le anularon "dos goles legítimos", pero el resultado quedó de lado para Escobar, que calificó de "antifútbol" a la propuesta que presentaron los ciudadanos en cancha.

"De 90 minutos, si se jugaron 50 seguidos es mucho, es lamentable que se fomente el antifútbol, con un equipo que vino a tirarse atrás y con sus jugadores tirándose en el campo de juego, fingiendo lesiones. Ya estamos en el siglo XXI, si me ganan que sea jugando fútbol, este tipo de comportamientos no me gustan como entrenador, son cosas que no ayudan al espectáculo", indicó el estratega colombiano.

Escobar dijo salir "fastidiado" por el accionar del City, "pero orgulloso de mis jugadores porque salimos a proponer desde el inicio, buscando posibilidades de gol, de arrollar al rival. Hay dolor en el grupo, pero quedamos impotentes ante la manera con la que el rival trabajó y la incidencia del árbitro en el resultado porque nos afectó directamente con dos goles legítimos, primero con Guillermo De los Santos y luego con Jhon Cifuente, dos goles legítimos que nos anularon", expresó Escobar.

Otro análisis del juego hizo Pool Gavilánez, que destacó "un punto valioso" que sumó el City. Para el estratega su propuesta fue clara, "esperar y salir de contragolpe, porque tenemos claro que por plantilla y por individualidades había diferencia, enfrentamos al rival que mejor juega al fútbol en el torneo", dijo el DT ciudadano. (D)