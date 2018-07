Mesut Özil rompió su silencio por su foto con el presidente turco Erdogan

Berlín -

El futbolista alemán de origen turco Mesut Özil, criticado por haberse hecho una foto con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan antes del Mundial de Rusia-2018, aseguró este domingo que su gesto no tenía "ninguna intención política" y que fue una señal "de respeto a la más alta función del país de mis padres".

"Como mucha gente, mis raíces van más allá de un país. He crecido en Alemania, pero mi historia familiar tiene sus raíces sólidamente arraigadas en Turquía. Tengo dos corazones, uno alemán y otro turco", señaló el medio del Arsenal en Twitter.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22 de julio de 2018